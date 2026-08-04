Desciende la presión asistencial sanitaria en Ceuta, con 305 atendidos el lunes

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Ceuta, 4 ago (EFE).- El Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA) ha asegurado este martes que se está produciendo un descenso de la presión asistencial a los migrantes que entraron ilegalmente desde Marruecos, a pesar de lo cual en la jornada de este lunes se atendió a 305 personas, de las que 19 permanecen hospitalizadas.

En un comunicado, el INGESA ha asegurado que los dispositivos asistenciales de Atención Primaria y Atención Especializada han realizado un total de 305 asistencias, frente a las 463 registradas en la jornada anterior, "consolidándose el descenso progresivo de la presión asistencial y manteniéndose la actividad sin incidencias relevantes".

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Los datos reflejan un "claro descenso" de las asistencias sanitarias en el conjunto del Área Sanitaria, con una evolución a la baja sostenida en las tres últimas jornadas (1.149, 463 y 305 asistencias, respectivamente).

Esta tendencia acredita la "eficacia del dispositivo especial desplegado y la progresiva normalización de la actividad asistencial".

En cuanto a la situación de los pacientes ingresados relacionados con este dispositivo, actualmente permanecen hospitalizados una persona en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), otro en Pediatría, dos en Obstetricia, dos recién nacidos gemelares en Neonatología, cuatro en planta Quirúrgica, seis en Hospitalización Médica y tres pacientes en Observación de Urgencias.

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Asimismo, no se ha registrado ningún fallecimiento en el ámbito del INGESA relacionado con esta situación.

El dispositivo especial permanecerá activo mientras las circunstancias lo requieran, con una evaluación permanente de la situación para adaptar los recursos asistenciales a las necesidades existentes. EFE

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