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Burgos-BH, Euskaltel-Euskadi y un paso por España en la Vuelta a Portugal

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Lisboa, 4 ago (EFE).- Los españoles Euskaltel-Euskadi y el Burgos-BH estarán entre los equipos que tomarán la salida en la Vuelta a Portugal, que este miércoles dará comienzo a una edición que atravesará el país luso de norte a sur e incluso pasará por España.

El cuadro vasco tendrá la mirada puesta en el maillot amarillo, ya que se presentará con un grupo de corredores entre los que se encuentran Txomin Juaristi, que terminó segundo en esta prueba en 2023, y Mikel Bizkarra, quinto en 2024.

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Por su parte, los castellano-leoneses del Burgos-BH apostarán por la juventud de Daniel Cavia o Hugo de la Calle en una carrera que contará con un total de 29 ciclistas procedentes de España.

Quien también apostará por el talento emergente español es el UAE Team Emirates, el único de los 17 conjuntos participantes de la máxima categoría, la 'WorldTour', que acudirá con Adrià Pericas y Marcos Freire, hijo del exciclista cántabro Óscar Freire.

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Sin embargo, el favorito de la prueba es el ruso Artem Nych (Anicolor-Campicarn), que buscará su tercera victoria tras haber ganado las dos últimas ediciones.

En total, la 87ª Vuelta a Portugal recorrerá, hasta el próximo día 16, 1.422,5 kilómetros repartidos en diez etapas y un prólogo que tendrá lugar este miércoles en la capital, Lisboa.

En una de esas etapas, la séptima, la carrera portuguesa se adentrará en territorio español, llevando a los ciclistas a recorrer brevemente las carreteras de Galicia en su camino hacia Gerês. EFE

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