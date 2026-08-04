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Borrell lamenta que la solidaridad europea "ha muerto" con la crisis de Ceuta, que ha sufrido un "ataque híbrido"

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El ex Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrelll, ha considerado que la "solidaridad" de la Unión Europea "ha muerto" con la crisis migratoria que ha vivido Ceuta en los últimos días, lamentando la falta de consideración con España, que ha sufrido un "ataque híbrido".

"Me produce una gran frustración ver cómo la solidaridad europea ha muerto en Ceuta, porque algunos países han antepuesto sus intereses electorales nacionales al ejercicio de la solidaridad europea", ha analizado Borrell en una entrevista en la 'Cadena Ser', que ha recogido Europa Press, al valorar la respuesta recibida desde algunos Estados miembros en relación a la crisis migratoria vivida en la ciudad autónoma.

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En este sentido, el exministro español de Asuntos Exteriores ha subrayado que ver a países como Italia --que ha puesto "fuego a la mecha", según ha afirmado-- afirmar que hay que "expulsar" a España del espacio Schengen es muy "frustrante". Al mismo tiempo, ha lamentado que "la demagogia populista" se anteponga "al Estado de derecho" y se "sustituya la solidaridad entre los Estados miembros de la Unión Europea por la crítica al Gobierno".

ESPAÑA SIEMPRE AYUDÓ A LOS DEMÁS

Además, ha reprochado a Dinamarca la falta de solidaridad cuando, a su juicio, "España ha prestado siempre ayuda en problemas migratorios y en la defensa del territorio", refiriéndose al conflicto con Estados Unidos por la soberanía de Groenlandia, en el que el Gobierno de Pedro Sánchez fue de los que se "enfrentó" al presidente estadounidense, Donald Trump.

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Por contra, el ex Alto Representante comunitario ha defendido la postura de los gobiernos de Francia, Portugal e Irlanda, que han respaldado al Ejecutivo español en la gestión de la crisis migratoria de Ceuta.

En este contexto, el exministro ha reprochado a los países europeos más críticos con España por su falta de "solidaridad" ante "un país que ha sufrido un ataque híbrido".

"No es el primer ataque híbrido que veo, utilizando la desesperación de la gente, prometiéndoles que se puede pasar", ha sentenciado Borrell, en relación a la entrada masiva de migrantes a través de la costa ceutí en el mes de julio. También ha defendido que la situación no se puede solucionar sin la colaboración de Marruecos, país cuya relación habrá que analizar más adelante. "Ahora lo importante es atender a los que están en Ceuta", ha zanjado.

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