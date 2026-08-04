Al menos 44 personas son buscadas por sus familiares tras la entrada masiva en Ceuta

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Ceuta, 4 ago (EFE).- Al menos 44 personas, principalmente jóvenes y menores de edad, se encuentran en paradero desconocido tras la entrada masiva de migrantes en la ciudad autónoma de Ceuta y son buscadas por su familiares, según han informado a EFE fuentes policiales.

Los familiares buscan a los desaparecidos a través de los medios de comunicación de Ceuta y Marruecos y sobre todo mediante la utilización de las redes sociales.

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Las fuentes policiales han indicado a EFE que hasta 44 personas están desaparecidas, según el testimonio aportado por los familiares que han indicado que están sin noticias de sus hijos, hermanos, padres o madres desde el pasado jueves.

Entre los desaparecidos hay un niño -Mohamed Afasi- de 9 años y natural de Tetuán, una menor de 14 horas -Nadia Al-Shiba-, otra menor de 15 años -Mariam-, la menor Marwa Aheithour (de 16 años) o Mohamed Riyahi (de 17).

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Igualmente, en la lista hay muchos jóvenes en edades entre los 18 y los 30 años así como una mujer de 55 años, Najat El Khanousy, de la que tampoco se sabe su paradero.

Los familiares han facilitado fotografías y números de teléfono por si alguien ve a estas personas. EFE