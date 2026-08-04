Agroseguro ya ha recibido siniestros por incendio de casi un millar de hectáreas agrícolas

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Madrid, 4 ago (EFE).- Agroseguro ya ha recibido partes de siniestros de 984 hectáreas de uso agrícola que contaban con seguro agrario a causa de los incendios sufridos en Castellón, Guadalajara, Zamora, Ávila, Madrid y Zaragoza, según ha informado a EFE esta agrupación de entidades aseguradoras.

La mayor superficie corresponde al incendio de La Mierla (Guadalajara), que se ha traducido por el momento en la recepción por parte de Agroseguro de daños en 520 parcelas, en las que se incluyen 470 hectáreas aseguradas de herbáceos y siniestros en una explotación ganadera de vacuno.

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Respecto al incendio en la comarca de Ejea de los Caballeros (Zaragoza), los daños en herbáceos y cultivos forrajeros suman 388 hectáreas aseguradas, que se reparten en 287 parcelas, a los que se añaden los sufridos en una explotación apícola.

A causa del incendio en Castellón, Agroseguro ha recibido ya siniestros en 211 parcelas agrícolas, con 71 hectáreas afectadas, mayoritariamente de cítricos, aunque también de aguacate, frutos secos y olivar.

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Tras el incendio de Ávila y Madrid, Agroseguro ha explicado que acaban de comenzar a llegar los primeros partes y por ahora solo tienen constancia de cuatro hectáreas de herbáceos y viñedos afectadas, así como en una explotación de vacuno. EFE