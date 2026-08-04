Abascal acusa al Gobierno de cometer un delito de traición contra la seguridad del Estado

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Madrid, 4 ago (EFE).- El líder de Vox, Santiago Abascal, ha acusado este martes al Gobierno de cometer un "delito permanente" contra la seguridad del Estado y de "traición" que, a su juicio, "compromete la paz, la soberanía y la defensa nacional".

Abascal ha reaccionado así, a través de un mensaje que ha publicado en la red social X, a las informaciones que apuntan a que serían muchas más las personas que entraron irregularmente en Ceuta los últimos días.

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"¿Qué legitimidad tiene un régimen que permite una invasión de 100.000 personas y no hace nada por detenerla?", se pregunta Abascal, antes de afirmar que el propio Gobierno "alienta la inmigración irregular".

También acusa al Ejecutivo de estar "sometido" al régimen de Marruecos que, según sostiene, "ha lanzado esta guerra híbrida". EFE