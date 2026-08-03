Vozinha se declara "muy feliz" de estar en Chile para unirse a Colo Colo

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Santiago de Chile, 2 ago (EFE).- El portero titular de la selección de Cabo Verde, Josimar José Évora Dias'Vozinha', figura en el Mundial 2026, se declaró este domingo "muy feliz" de haber llegado a Santiago de Chile para concretar su vinculación con el club Colo Colo, luego de varios días de espera.

"Estoy muy feliz de haber llegado aquí y agradezco a los hinchas por la paciencia que han tenido para esperarme" declaró el hombre que se perfila como flamante refuerzo del Colo Colo.

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El futbolista arribó desde Madrid al aeropuerto Arturo Merino Benítez en Santiago, donde fue recibido por un animado grupo de hinchas del club albo. Una bandera de Cabo Verde fue enarbolada al paso del jugador entre los hinchas, que coreaban su nombre y entonaban cánticos del equipo chileno.

Vozinha apareció ante los entusiastas hinchas y un nutrido número de periodistas hacia las 21.03 hora local (00.03 GMT del lunes).

El guardameta, de 40 años, tuvo dos retrasos consecutivos en su fecha de llegada al país, debido a la demora en el trámite de los documentos de su visado y a que tenía asuntos personales para resolver.

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El arquero tiene previsto someterse este lunes a primera hora a exámenes médicos de rigor antes de firmar un contrato por seis meses con la posibilidad de renovación por 12 meses más para el año 2027. EFE

(foto) (vídeo)