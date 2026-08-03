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Vozinha ilusiona a Colo Colo y se declara "muy feliz de haber llegado" a Chile

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María José Rey

Santiago de Chile, 2 ago (EFE).- El portero titular de la selección de Cabo Verde, Josimar José Évora Dias'Vozinha', figura en el Mundial 2026, se declaró este domingo "muy feliz" de haber llegado a Santiago de Chile para concretar su vinculación con el club Colo Colo, luego de varios días de espera.

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"Estoy muy feliz de haber llegado aquí y agradezco a los hinchas por la paciencia que han tenido para esperarme" declaró a EFE el hombre que se perfila como flamante refuerzo del Colo Colo.

El guardameta se mostró contento por llegar a "un gran club", en alusión a sus negociaciones con Colo Colo, y anticipó a los más de 300 hinchas que le vitoreaban: "Nos vemos pronto en el Monumental".

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El futbolista arribó desde Madrid al aeropuerto Arturo Merino Benítez en Santiago, donde fue recibido por un animado grupo de hinchas del club albo. Una bandera de Cabo Verde fue enarbolada al paso del jugador entre los hinchas, que coreaban su nombre y entonaban cánticos del equipo chileno.

Vozinha apareció ante los entusiastas hinchas y un nutrido número de periodistas hacia las 21.03 horas (00.03 GMT del lunes).

Al interior del aeropuerto un centenar de aficionados se agolparon para verlo pasar en camino hacia el exterior donde lo esperaba el mayor número de entusiastas, que lo vieron detrás de las vallas de protección pidiéndole que se acercara.

Tras sus breves palabras a la prensa los saludó con y subió en una camioneta del club hacia el hotel.

El guardameta, de 40 años, tuvo dos retrasos consecutivos en su fecha de llegada al país, debido a la demora en el trámite de los documentos de su visado y a que tenía asuntos personales para resolver.

El arquero tiene previsto someterse este lunes a primera hora a exámenes médicos de rigor antes de firmar un contrato por seis meses con la posibilidad de renovación por doce más hasta 2027.

El jugador, incluido en el once ideal de la Copa del Mundo revelado por la FIFA a partir de los votos de los aficionados, llega libre al Cacique, tras culminar su vínculo con el Chaves de la segunda división de Portugal.

El martes en la mañana acudirá a su primer entrenamiento con el resto de plantel y al mediodía será presentado oficialmente en el Estadio Monumental.

Su debut en Chile, sin embargo, aún no tiene fecha probable.

Colo Colo viene de ganar, el sábado por 4-3 en su visita a Everton, y su próximo partido será también fuera de casa el próximo domingo ante Unión La Calera.

Los albos, líderes de la liga chilena con 12 puntos de distancia, volverá a jugar de local el 16 de agosto anteO’Higgins, por la fecha 19, antes del superclásico del fútbol chileno ante Universidad de Chile.

A horas de su viaje, el arquero mostró fotos de él en su cuenta de Instagram -donde acumula casi 30 millones de seguidores-, retomando el acondicionamiento físico luego de haber estado de algunas semanas de vacaciones tras terminar el Mundial.

Su desempeño en la cita mundialista lo catapultó a la fama mundial, tras brillar en el empate sin goles ante la ahora campeona España, y contra la finalista Argentina, con la que perdió 3-2 en la prórroga de los dieciseisavos de final.

Colo Colo consiguió, el pasado viernes, que ‘Vozinha’ pueda usar su apodo en el camiseta del equipo albo, luego de que la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) votara, de manera extraordinaria, para modificar el reglamento del campeonato chileno que lo prohibía. EFE

(foto) (vídeo)

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