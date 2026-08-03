Un incendio en un edificio de Chamberí provoca el colapso de la cubierta sin dejar heridos

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Madrid, 3 ago (EFE).- Un aparatoso incendio declarado en la madrugada de este domingo en la última planta de un edificio de viviendas situado en la calle García de Paredes, en el distrito madrileño de Chamberí, ha provocado el colapso de la estructura de madera del tejado sin que se hayan registrado heridos, según ha informado Emergencias Madrid.

El fuego ha evolucionado de forma muy rápida y con gran virulencia hasta alcanzar la cubierta del inmueble, que finalmente ha terminado derrumbándose sobre sí misma debido a la intensidad de las llamas.

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Para sofocar el incendio y controlar la situación, hasta el lugar se han desplazado un total de 18 dotaciones de los Bomberos del Ayuntamiento de Madrid.

A pesar de los importantes daños materiales registrados en la estructura superior del edificio, los servicios de emergencia han confirmado que no hay personas afectadas. EFE

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