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Reabren la circulación por una vía en tramo ferroviario de Tarragona cortado por atropello

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Barcelona, 3 ago (EFE ).- Adif ha reabierto la circulación por una vía para trenes de media distancia en el tramo ferroviario entre Cunit y Sant Vicenç de Calders, en la provincia de Tarragona, interrumpido esta mañana en ambos sentidos de la marcha por el atropello de una persona.

La interrupción del servicio ferroviario ha afectado a los trenes de la línea R2 Sud de Rodalies y a las líneas R13, R14, R15, R16 y R17, por los que circulan también trenes de media distancia entre Barcelona y Tarragona.

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Según informa Adif, el accidente se ha producido en un punto no autorizado de paso de las vías.

Protección Civil de la Generalitat ha activado la prealerta del Plan Ferrocat a raíz del accidente.

Por su parte, Renfe ha establecido un servicio alternativo por carretera entre estas estaciones para los trenes de la línea R2 Sud. EFE

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