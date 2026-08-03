Orozco desborda energía y emoción ante un Cap Roig rendido ante él

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Palafrugell (Girona), 3 ago (EFE).- Antonio Orozco, uno de los artistas con más talento y más apreciados del panorama musical español, ha actuado esta noche en Cap Roig en Calella de Palafrugell (Baix Empordà) dentro de “La gira de tu vida”, en la que con total complicidad del público ha entonado los grandes éxitos de sus más de 25 años de trayectoria.

El cantante y compositor de l’Hospitalet de Llobregat, que este noviembre cumplirá 54 años, ha llegado al Festival de los Jardines de Cap Roig, que organizan el Grup Clipper’s y Caixabank con las entradas agotadas y una energía desbordante que, como si existiera un hilo invisible, ha contagiado a toda la platea durante una intensa velada de más de dos horas.

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Los más de 2.400 asistentes han dado muestras desde las primeras notas de “Lo que tu quieras soy” de su admiración incondicional al artista, uno de los que muestra más humanidad sobre los escenarios.

Desde los primeros temas, “Hoy”, “Que me queda”, “ya lo sabes”, o “Llegará”, y en todo el espectáculo el público ha saltado y coreado las letras y ha obedecido a su ídolo en cada petición que les ha hecho, que bailaran, hicieran palmas, o dejándoles cantar a capela.

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La intensa conexión entre Orozco y sus fieles fans, casi perceptible a la vista, ha dado lugar a un torbellino de emociones, lágrimas, sonrisas, carcajadas y muchos largos y sentidos aplausos.

Uno de los momentos álgidos de la noche ha sido con “”Devuélveme la vida”, tema en el que ha bajado a la platea ante la sorpresa de toda la grada y al regresar al escenario ha espetado un “Canta conmigo fuerte Antonella”.

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Más tarde y con su gran sentido del humor, ha explicado que era “un día muy especial”, primero ha bromeado con “la humedad relativa en su sitio” y “la calefacción encendida un poquito más alta de lo normal” (27º con sensación térmica de era de 31º) y ha acabado desvelando “mi niña Antonella con 4 años y 6 meses ha venido por primera vez a su concierto”.

“Y por primera vez la ha acompañado su madre que es lo que más quiero en el mundo”, ha explicado. La pequeña ha abandonado la platea en brazos de su madre, ataviada con unos cascos grandes y rosas para protegerse los oídos.

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No han faltado temas como “El viaje”, “Te estaba esperando”, “Mi bebe” o “Temblando”, que han seguido manteniendo a todos los asistentes en pie cantando y moviéndose al son de las melodías del barcelonés.

Antes de llegar el turno a “Ni vencedores ni vencidos”, ha compartido con el público un complicado momento que vivió “hace no mucho tiempo”, cuando "toqué fondo" y llegó a pensar “de aquí no se sale”, por eso ha querido mandar un mensaje de esperanza referente a la salud mental, “Si se sale”, y ha destacado “la importancia de pedir ayuda”.

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"No hay nada de débil en reconocer que uno no puede más. Déjate abrazar, porque quedarse en silencio duele mucho más”, ha afirmado ante un público que ha respondido en pie con un largo aplauso de más de dos minutos.

Han seguido temas de su último álbum, “El problema fue la solución” y “Despierta”, en el que ha preguntado al público “Podéis bailar conmigo?”, y ha tenido a los más de 2.400 asistentes moviéndose al ritmo que el les marcabacontoneándose de lado a lado.

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Otro momento enérgico, tras dos cambios de chaqueta del artista ha llegado con “Hoy será”, “Llegará” y “Te esperaré”, con los que ha puesto punto y final momentáneamente a su actuación.

Tras dos minutos de aplausos y gritos de “Antonio, Antonio” ha regresado al escenario y ha informado al público que había tenido que alterar el repertorio porque “hace poco he vivido la historia de amor más bonita, y cuando he visto a sus protagonistas no me lo podía creer”.

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Ha explicado la historia de un joven de 19 años, cercano a él, al que “se le pararon los dos riñones de golpe, tuvo la suerte de estar rodeado de los mejores médicos del Hospital Clínic de Barcelona, pero no había soluciones y la solución fue su padre le dio uno de sus riñones para seguir viviendo y soñando”.

“Y esta noche, con la humedad que hace, con la que nos está cayendo encima, ha venido él, está aquí, y por si fuera poco está su padre y también su madre”, ha dicho mientras los tres miembros de la familia se abrazaban a él y el público volvía a responder con un largo y sentido aplauso.

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A esta familia ha dedicado “Mi héroe”, y sin poder dejar de interactuar con el público, esta vez bromeando, les ha dicho que estaba su madre, Carmen, aunque no era cierto, y ha acabado dedicando “Te juro que no hay un segundo que no piense en ti” a todas las madres de los asistentes.

También ha hecho levantar a su hermanos Chechu, de quien como en otras ocasiones, ha dicho que, en todos los sentidos, “quiere ser como él”.

Con “Entre sobras y sobras me faltas” ha presentado, con sumo cariño a su banda y pretendía poner punto final a su actuación, pero la insistencia de una platea que se negaba a que su ídolo acabara la actuación, con centenares de linternas de los móviles encendidas cantando “no quiero que se acabe”, han hecho que el barcelonés se lo repensara.

Aunque ya faltaban parte de los asistentes, ha querido corresponder a la entrega de sus fans y tras más de dos horas, una veintena de temas y una montaña rusa de intensas emociones y sensaciones y sobredosis de energía, ha cerrado su actuación con “Estoy hecho de pedacitos de ti”, mientras los asistentes coreaban su canción como han hecho durante toda la actuación.

El barcelonés seguirá su gira los próximos días en Gijón, Bilbao y Albacete y en Cap Roig mañana subirá al escenario el tenor peruano Juan Diego Flórez, que combina excelencia bocal y cercanía. EFE

Cgi/slls