Musuayi y Ryan ya se entrenan en la ciudad deportiva del Levante

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Valencia, 3 ago (EFE).- Los futbolistas Yanis Musuayi y Mathew Ryan se incorporaron este lunes a la disciplina del Levante y se ejercitaron junto a sus compañeros en la ciudad deportiva de Buñol (Valencia).

Yanis Musuayi es un delantero belga de 19 años por quien el Levante ha pagado una cantidad de unos dos millones y medio de euros tras alcanzar un acuerdo con el Club Brujas para su traspaso. El belga pisó por primera vez este lunes la ciudad deportiva del Levante.

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Mientras, Ryan acordó su continuidad en el Levante el pasado viernes después de haber jugado la pasada temporada en el equipo valenciano. El veterano portero australiano se marchó al Mundial y tras varias semanas negociando finalmente aceptó la propuesta de renovación del Levante.

La plantilla del Levante arrancó este lunes su penúltima semana de pretemporada para preparar el inicio del campeonato de LaLiga. EFE

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