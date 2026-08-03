Muere un bebé de 20 meses en Fuerteventura por un golpe de calor

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Las Palmas de Gran Canaria, 3 ago (EFE).- Un bebé de 20 meses falleció este fin de semana debido a un golpe de calor en Fuerteventura, isla que se encontraba en aviso de nivel amarillo por altas temperaturas.

Según ha adelantado el medio Noticias Fuerteventura y han confirmado a EFE fuentes de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, el suceso ocurrió durante el fin de semana y, debido a la gravedad de la afectación del niño, fue trasladado en helicóptero medicalizado desde el Hospital General de Fuerteventura hasta el Hospital Materno Infantil de Las Palmas de Gran Canaria.

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Medios locales informan de que el bebé se habría quedado en el interior de un vehículo en un despiste por parte de su progenitor.

Los facultativos que atendieron al bebé no pudieron hacer nada por recuperarlo del golpe de calor, y finalmente terminó falleciendo en este complejo hospitalario de la capital grancanaria.

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Toda Canarias se encuentra hoy en avisos de distintos niveles por altas temperaturas, con las cumbres y vertiente sur, este y oeste de Gran Canaria en nivel rojo por máximas que han superado los 40 grados, mientras que Fuerteventura, donde sucedieron los hechos, se encuentra en aviso amarillo desde el pasado viernes por calor. EFE