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Melilla suma otra noche tranquila en la frontera, que prioriza a los viajeros en tránsito

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Melilla, 3 ago (EFE).- La frontera de Melilla ha encadenado su segunda noche consecutiva de tranquilidad tras el inicio de la crisis migratoria el pasado jueves en la ciudad autónoma, mientras el paso fronterizo de Beni-Enzar continúa abierto de forma gradual y priorizando a los viajeros de la Operación Paso del Estrecho (OPE).

Fuentes de la Delegación del Gobierno en Melilla han informado a EFE de que no hay constancia de incidentes en el perímetro fronterizo, al igual que ya sucediera en la madrugada del domingo.

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En el paso fronterizo de Beni-Enzar la situación es de “seminormalidad”, han apuntado a EFE fuentes policiales, ya que el tránsito sigue siendo gradual, en tandas de 20 en 20 vehículos y priorizando siempre a los vehículos de viajeros de la OPE, por lo que los melillenses solo pueden cruzar cuando no quedan coches foráneos pendientes de cruzar a Marruecos.

De este modo, se busca evitar una nueva situación de bloqueo fronterizo y “crisis humanitaria” como la que ya sufrieron unos 2.000 foráneos durante el cierre de 36 horas, desde el jueves por la noche hasta el sábado por la mañana, periodo en el que se acumularon hasta 700 coches en las inmediaciones del paso fronterizo.

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En el paso peatonal, en cambio, no hay distinciones entre quienes quieren cruzar la frontera porque son muy pocos los que están utilizando esta vía y, de hecho, a primera hora de este lunes estaba vacío, con solo unas pocas familias cargadas con sus maletas y algunos residentes en Melilla.

Melilla sigue recibiendo vehículos de la OPE y en la mañana de este lunes cerca de 500 entre los buques que han llegado a las 6.30 y a las 8.00 horas procedentes de Motril (Granada) y Almería, respectivamente, que han sido embolsados en la explanada cercana al paso fronterizo mientras les van dando salida hacia la zona de seguridad en grupos de 20.

Es el doble que este domingo a primera hora, cuando los coches iban pasando de 10 en 10, gracias a la mejoría de la situación fronteriza por la disminución de la presión migratoria, lo que también ha permitido crear una segunda zona de espera en el espacio de seguridad del paso de Beni-Enzar justo antes de pasar los controles de seguridad.

Fuentes policiales confirman que el tránsito está siendo fluido y sin incidentes.

También hay tranquilidad entre los viajeros, que conforme desembarcan en el puerto se dirigen hacia la frontera y se colocan en la explanada a la espera de ser llamados, tiempo que algunos aprovechan para rezar, estirar las piernas o dar un paseo para entretener a los más pequeños en este breve paréntesis de su largo viaje de regreso a su país de origen para empezar las vacaciones.

Uno de los viajeros, con una camiseta de los Juegos Olímpicos de París 2024 y que dice trabajar como policía en Toulouse, lamenta las condiciones en las que tienen que esperar, en una explanada “llena de polvo” y aseos “que parecen de juguete” por su escaso número y reducidas dimensiones, y pregunta a los periodistas extrañado, aunque con gesto tranquilo, si ofrecer estas condiciones es algo “normal”.

“¿Estamos en Europa?”, cuestiona con la intención de que su denuncia ciudadana llegue a alguien a través de la prensa. EFE

(Foto) (Vídeo)

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