Más de 1.500 migrantes atendidos sanitariamente en Ceuta, tras 463 en un día

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Ceuta, 3 ago (EFE).- Más de 1.500 migrantes de los que entraron a Ceuta durante el acceso masivo por el espigón fronterizo del Tarajal han sido atendidos en el Hospital Universitario y en los centros de salud, de ellos 463 durante este domingo.

Según los datos proporcionados por el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA), 463 personas fueron atendidas ayer sin "incidencias reseñables" en ninguno de los niveles de atención sanitaria.

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El INGESA ha expresado su reconocimiento a la "profesionalidad de los trabajadores y desmiente categóricamente" las afirmaciones vertidas por determinadas formaciones políticas y organizaciones sindicales respecto a un supuesto "colapso" del sistema, "extremo que no se corresponde con los datos objetivos de actividad".

"En ningún momento se ha producido una situación de colapso en los dispositivos asistenciales del Área Sanitaria ya que las afirmaciones vertidas carecen de sustento en los datos objetivos de actividad, que reflejan un funcionamiento ordenado y ajustado a los protocolos establecidos".

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En Atención Primaria han sido atendidas 291 personas, de ellas 177 en el centro de salud de Otero, 27 en el centro de Salud del Tarajal, 7 en el servicio de urgencias de Atención Primaria y 80 asistencias más por el 061.

En el Hospital Universitario de Ceuta se han registrado 172 asistencias en el Servicio de Urgencias, desarrollándose la actividad con "normalidad y sin incidencias destacables".

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El total acumulado del Área Sanitaria asciende, por tanto, a 463 asistencias (291 en Atención Primaria y 172 en Atención Especializada), frente a las 1.149 registradas en los dos días anteriores.

Actualmente permanece hospitalizado un migrante en la UCI, uno en Pediatría, dos en Obstetricia, dos recién nacidos gemelares en Neonatología, cuatro en la planta quirúrgica, cuatro en hospitalización médica y cuatro en observación de urgencias.

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Asimismo, no se ha registrado ningún fallecimiento en el ámbito del INGESA relacionado con esta situación.

El INGESA agradece públicamente el "esfuerzo" de todos los profesionales -médicos, personal de enfermería, técnicos, celadores, personal administrativo y de servicios generales- cuya dedicación "ha sido determinante para mantener la calidad y continuidad" de la atención sanitaria a la ciudadanía de Ceuta. EFE

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