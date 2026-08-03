La vigilancia y los medios de contención reducen al mínimo las entradas a nado en Ceuta

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Ceuta, 3 ago (EFE).- La vigilancia en el entorno de la frontera del Tarajal, tanto por vía marítima como terrestre, así como los nuevos medios de contención en la zona con la instalación de una barrera en el mar han reducido al mínimo las entradas a nado desde Marruecos.

Según ha podido comprobar EFE y han informado fuentes policiales, el paso fronterizo del Tarajal registra este lunes una absoluta normalidad, lo que permite un tránsito fluido de las personas y vehículos que participan en la Operación Paso del Estrecho (OPE) y que no se están viendo afectadas por la crisis fronteriza.

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En el entorno fronterizo permanecen unidades del Ejército de Tierra, en labores de apoyo de la Guardia Civil, aunque en un menor número que el registrado durante el fin de semana.

Los efectivos de limpieza retiran la gran cantidad de flotadores, ropa y zapatos que estaban entre las playas que separan ambas fronteras y por donde entraron a nado entre 50.000 y 60.000 personas el pasado viernes.

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El buque Duque de Ahumada de la Guardia Civil permanece en la zona como labor de apoyo a las otras unidades del Servicio Marítimo del instituto armado que se encuentran en las inmediaciones del espigón fronterizo.

Esta mañana apenas se han registrado una decena de intentos de entrada a nado de jóvenes marroquíes que todavía tratan de acceder a la ciudad.

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Mientras tanto, los retornos voluntarios a Marruecos se siguen produciendo pero en mucho menor cantidad ya que esta mañana EFE ha podido comprobar que muy pocas personas optaban por volver a su país. EFE

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