La mujer de 84 años fallecida en Sangüesa (Navarra) pudo sufrir una caída

Guardar

Pamplona, 3 ago (EFE).- La mujer de 84 años hallada muerta este domingo en un paraje de la localidad navarra de Sangüesa pudo sufrir una caída mientras paseaba, ya que todo apunta a un accidente como causa del fallecimiento.

Lo han señalado a EFE fuentes de la investigación, después de que efectivos del Grupo de Rescate Técnico (GRT) de Bomberos localizaran el cuerpo sin vida de la vecina de Sangüesa en la zona de la Iglesia de San Adrián de Vadoluengo, en la localidad.

PUBLICIDAD

Fue dos horas después de que se organizara un dispositivo de búsqueda, ya que la mujer había salido de su domicilio a media mañana y desde entonces se desconocía su paradero, aunque era habitual que diera paseos con el andador que utilizaba como apoyo para caminar.

Se movilizaron recursos de Policía foral, Municipal de Sangüesa y Guardia Civil, así como bomberos, el grupo de rescate Técnico (GRT), un helicóptero y un dron, con los que se rastreó la zona. Fue desde el helicóptero desde donde se pudo localizar a la mujer, tumbada en el paraje.

PUBLICIDAD

Efectivos de la Policía Judicial de la Policía Foral investigan las causas e instruyen las diligencias del siniestro. EFE