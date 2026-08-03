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La montaña de Neila vuelve a decidir una Vuelta a Burgos con un cartel de lujo

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Burgos, 03 ago (EFE).- La Vuelta a Burgos volverá a reunir desde este martes y hasta el sábado a buena parte del pelotón internacional en una edición que contará con cinco etapas de perfiles muy diferentes y un cartel de favoritos encabezado por nombres como Carlos Rodríguez, David Gaudu, Giulio Ciccone, Mikel Landa, Felix Gall, Pavel Sivakov, Jay Vine, Pello Bilbao, Enric Mas o Nairo Quintana, en una carrera que servirá de antesala a la Vuelta a España.

La ronda burgalesa mantiene su apuesta por un recorrido equilibrado, con oportunidades para velocistas, clásicos y escaladores, aunque la jornada decisiva volverá a ser la ascensión final a las Lagunas de Neila, considerada uno de los finales más exigentes del calendario nacional y habitual juez de la clasificación general.

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La prueba arrancará con una etapa con salida en Gumiel de Izán y meta en el Alto de El Castillo de Burgos, favorable para los hombres rápidos antes de afrontar una segunda jornada más quebrada con salida en Arcos de la Llana y final en alto en el Valle del Sol (Pineda de la Sierra), con un final que podría abrir diferencias entre los aspirantes al triunfo.

La tercera etapa entre Merindad de Montija y el Balneario de Corconte volverá a ofrecer opciones para corredores explosivos y aventureros, mientras que la cuarta con salida de Pedrosa de Muño y meta en Briviesca servirá como último examen antes de la montaña definitiva de Neila, donde previsiblemente se decidirá el vencedor de la edición tras salir de la localidad de Caleruega.

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El recorrido completo mantiene el equilibrio entre oportunidades para las llegadas masivas y la media montaña antes del desenlace en alto.

La participación vuelve a situar a la Vuelta a Burgos entre las carreras de una semana con mayor nivel del calendario estival.

 El INEOS Grenadiers acudirá liderado por el español Carlos Rodríguez, uno de los grandes candidatos a la victoria final tras superar sus problemas físicos, acompañado por el belga Laurens De Plus.

El UAE Team Emirates XRG presentará un bloque de enorme potencial con el francés Pavel Sivakov y el australiano Jay Vine, ambos especialistas en recorridos montañosos y con experiencia en grandes vueltas, además del joven español Igor Arrieta.

Otro de los focos estará en Mikel Landa, que liderará al Soudal Quick-Step, mientras que el Decathlon CMA CGM confiará en el austríaco Felix Gall, uno de los mejores escaladores del pelotón.

La representación española también contará con Pello Bilbao, jefe de filas del Bahrain Victorious; Enric Mas y Nairo Quintana, que compartirán liderazgo en el Movistar Team; y David de la Cruz, referencia del Pinarello-Q36.5, otro corredor con experiencia contrastada en este tipo de vueltas.

Entre los grandes favoritos también sobresalen el italiano Giulio Ciccone, líder del Lidl-Trek y segundo en la edición anterior; el francés David Gaudu, al frente del Groupama-FDJ; el ecuatoriano Jefferson Cepeda con EF Education-EasyPost; el italiano Lorenzo Fortunato (XDS Astana); el irlandés Eddie Dunbar (Pinarello-Q36.5) y el belga Dylan Teuns, principal baza del Cofidis.

Tampoco faltarán jóvenes llamados a protagonizar la carrera, como el británico Matthew Brennan (Visma-Lease a Bike), el belga Jarno Widar (Lotto Intermarché) o el italiano Giulio Pellizzari (Red Bull-BORA-hansgrohe), considerados algunas de las grandes promesas del ciclismo internacional.

La representación burgalesa volverá a recaer en el Burgos Burpellet BH, que buscará protagonismo en las escapadas con corredores como Jesús Herrada, Mario Aparicio, Rodrigo Álvarez, Sergio Chumil o Antonio Eric Fagúndez, ante una participación que reúne a 22 equipos y varios de los principales nombres del ciclismo internacional. EFE

vfr/tlg/jl

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