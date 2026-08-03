La ministra Robles conversará este martes con los comandantes generales de Ceuta y Melilla

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Madrid, 3 ago (EFE).- La ministra de Defensa, Margarita Robles, mantendrá este martes una reunión por videoconferencia con el general de división Luis Fernández Herrero, comandante general de Ceuta, y con el general de división Luis Cortés, comandante general de Melilla, desde la sede de su ministerio.

Robles ha reclamado al Gobierno de Marruecos que investigue "hasta el final" la tragedia ocurrida en la frontera de Ceuta con la llegada masiva de inmigrantes y ha subrayado que "Ceuta y Melilla no se tocan", al tiempo que ha garantizado que el Ejército seguirá apoyando a la Guardia Civil en la ciudad autónoma.

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Durante su visita al Cuarto Batallón de Intervención en Emergencias (BIEM IV), con sede en la Base Aérea de Zaragoza, la ministra de Defensa ha asegurado que tanto España como Marruecos no pueden "mirar para otro lado" ante una tragedia en la que, según ha recordado, han fallecido cerca de un centenar de personas.

La ministra ha reclamado a las autoridades marroquíes que investiguen qué ocurrió y quién estuvo detrás de los movimientos organizados a través de las redes y ha garantizado que todas las personas que hayan entrado de forma irregular en España "van a ser devueltas siempre con arreglo a la legalidad".

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La titular de Defensa ha insistido en que "la integridad territorial y la soberanía española no se tocan" y ha garantizado que el ejército permanecerá en la ciudad autónoma para apoyar a la Guardia Civil "en las labores que haya que realizar". EFE