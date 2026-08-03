La Bolsa española inaugura agosto con un alza del 0,68 % y se aproxima a máximos

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Madrid, 3 ago (EFE).- La Bolsa española ha abierto este primera sesión de agosto con una revalorización del 0,68 %, que la sitúa por encima de los 19.900 puntos, y cerca de máximos históricos intradía, animada por las menores tensiones en Oriente Medio y la fuerte caída del precio del petróleo brent.

En la apertura, el IBEX 35, el principal selectivo español, suma ese 0,68 %, hasta los 19.917,7 puntos. Las ganancias del año son ya del 15,16 %.

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El mercado español, en sintonía con el resto de Europa, opta por las alzas después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara que este lunes se retoman las conversaciones con Irán y cancelase un "ataque masivo" contra el país, lo que propicia una fuerte caída del brent hasta los 82,9 dólares el barril. EFE

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