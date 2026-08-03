La alero estadounidense Rachek Howard, nueva jugadora del Estepona

Málaga, 3 ago (EFE).- La alero estadounidense Rachel Howard se ha convertido en nueva jugadora de Impulso 360 Estepona para la próxima temporada, informó este lunes el club malagueño de la Liga Femenina Endesa.
Howard cumplirá su cuarta campaña en la máxima categoría del baloncesto femenino español y reforzará la línea exterior del conjunto esteponero, después de que en las tres anteriores temporadas haya promediado más de diez puntos por choque.
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La nueva jugadora del Impulso 360 Estepona llegó a España en la temporada 2019-2020, tras destacar en la Liga de Luxemburgo, y desde entonces ha desarrollado su carrera en el baloncesto nacional, primero en Liga 2, y más tarde en Liga Challenge para finalmente dar el salto a la máxima categoría con el Baxi Ferrol hace tres temporadas, pasando posteriormente por Durán Maquinaria Ensino y Joventut de Badalona.
Howard, que ha sido rival del conjunto esteponero durante cinco de sus siete temporadas en España, cuenta con múltiples recursos ofensivos y solidez en defensa, ayudando además en el rebote de manera notable, destaca el club en su comunicado. EFE
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