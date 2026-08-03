IrisTió debe conformarse con la medalla de bronce

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Redacción deportes, 3 ago (EFE).- La nadadora española Iris Tío, vigente campeona del mundo, tuvo que conformarse con la medalla de bronce, tras concluir este lunes en tercera posición su actuación en la final del solo libre de los Europeos de París

Tió, que logró una nota de 284,5550 puntos, se quedó a siete unidades de la ganadora, la bielorrusa Vasilina Khandoshka, que se coronó nueva campeona continental con una puntuación de 292,3887.

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Completó el podio la alemana Klara Bleyer, que bajó un escalón en el podio con relación a los Europeos disputados el pasado año en Funchal y se colgó la medalla de plata con un total de 289,2463 puntos. EFE