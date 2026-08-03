Extinguido el incendio forestal de Puebla de Don Rodrigo (Ciudad Real)

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Toledo, 3 ago (EFE).- El Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales de Castilla-La Mancha ha dado por extinguido, en la noche de este domingo al lunes, el incendio forestal que se inició este sábado en el término municipal de Puebla de Don Rodrigo (Ciudad Real).

El Sistema de Información de Incendios Forestales (Fidias) de la Consejería de Desarrollo Sostenible de la Junta de Comunidades ha indicado que este incendio, que fue detectado por un vigilante fijo el sábado a las 18:03 horas y que se dio por controlado este domingo a las 19:50 horas, ha quedado extinguido a las 2:26 horas de este lunes.

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En este incendio se llegó a activar el nivel 1 por medidas de protección a la población, ya que se dio aviso a la Guardia Civil para que controlara el paso de población por un camino utilizado por los medios de extinción para sus tareas contra el fuego.

Para su total extinción se han movilizado nueve medios aéreos, 34 terrestres y 197 efectivos. EFE