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Exteriores ha retornado a "la práctica totalidad" de migrantes llegados a Ceuta: "El TS no abre vía de entrada"

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El Ministerio de Exteriores ha afirmado que "la práctica totalidad" de los migrantes que cruzaron a Ceuta el pasado 30 de julio "ya ha sido retornada a Marruecos" y ha destacado que la sentencia del Tribunal Supremo detalla el procedimiento a seguir con quienes acceden por mar, pero "nada más": "No modifica la Ley de Extranjería. No declara ilegal el rechazo en frontera. No abre ninguna vía de entrada. No impide el retorno".

En un comunicado emitido este lunes, la cartera dirigida por José Manuel Albares ha advertido que entrar "irregularmente" en España a través de Ceuta o Melilla "no da derecho" a "permanecer" ni "viajar" por el país, y tampoco a "circular" por Europa, pero sí supone "un riesgo grave para la vida" e insiste en que "ninguna sentencia" ha cambiado esto.

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Además, ha incidido en que la barrera de "contención marítima" de 500 metros en el espigón del Tarajal es "compatible con la sentencia y con los retornos".

También ha explicado el "régimen de control único" que rige a Ceuta y Melilla. Un "doble filtro" con controles en la frontera con Marruecos y otro control Schengen "a la salida de la Península, por mar y por aire". "Nadie embarca sin identificarse ante la Policía Nacional".

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Por otro lado, ha especificado que el proceso de regularización aprobado este año por el Ejecutivo "no guarda relación alguna" con la crisis migratoria porque "solo se aplica a quienes ya vivían en España antes del 1 de enero de 2026". Por ello, quienes cruzaron la semana pasada quedan excluidos: "La única vía es la legal".

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EuropaPress

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