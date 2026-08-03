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España arrolla a sus rivales en la primera fase del Europeo sub-18 femenino

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Redacción deportes, 3 ago (EFE).- La selección española de baloncesto femenino sub-18 ha concluido la primera fase del Campeonato de Europa de su categoría, que se disputa en Suecia, invicta y con tres marcadores arrolladores; después de que este lunes el equipo que dirige Isaac Fernández se haya impuesto a Montenegro por 87-39 y en las anteriores jornadas haya derrotado a Eslovenia por 80-31 y a Turquía por 30-62.

En la primera fase del campeonato también han quedado invictos los equipos de Francia, Bélgica y Polonia, que son los principales rivales para que España pueda revalidar el título.

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España es el equipo que menos puntos ha encajado, solo 100 en tres encuentros y el segundo máximo anotador, con 229, cuatro menos que Polonia.

Aunque España acredita unos buenos números como equipo, el "reparto" de minutos decidido por su entrenador hace que no cuente con jugadoras destacadas en las clasificaciones individuales, de momento.

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Anna Smykovskaia, con 19,5 puntos por encuentro, es la máxima anotadora española -con más de veinte jugadoras por delante- mientras que Adriana Díaz es la tercera mejor del campeonato en porcentaje de tiro, un 48 por ciento.

Smykovskaia es también una de las mejores reboteadoras, la sexta: con 31 capturas en 3 encuentros. EFE

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