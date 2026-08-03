El Rayo y la Comunidad de Madrid acercan posturas por la situación del estadio de Vallecas

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Madrid, 03 ago (EFE).- El presidente del Rayo Vallecano, Raúl Martín Presa, se reunió este lunes con el consejero de la Comunidad de Madrid, Mariano de Paco Serrano, para desencallar el conflicto por el estadio de Vallecas, en un encuentro que también contó con la presencia de los capitanes de la primera plantilla Isi Palazón e Iván Balliu.

Tras la reunión, que tuvo lugar durante más de tres horas en la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid, Mariano de Paco confirmó que “el Rayo Vallecano abrirá mañana martes sus puertas” para que la CAM pueda realizar una inspección e iniciar las obras de urgencia previstas después de que el club le haya impedido la entrada dos días consecutivos.

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Además, el consejero aseguró que el Rayo “se compromete a cumplir con sus obligaciones y va a aportar toda la documentación necesaria” con el Ejecutivo madrileño, cuyo objetivo es que el club “pueda volver lo antes posible” a su estadio, pero que para ello la entidad “tiene que cumplir las obligaciones de mantenimiento porque se ve afectada la seguridad de las personas”.

Los técnicos de la Comunidad de Madrid, junto con las empresas contratadas, inspeccionarán los elementos "fundamentales" que atañen a los problemas de seguridad que relata la auditoría y, una vez comprobados, se realizará un informe técnico, dijo De Paco.

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Para el consejero, no permitirles la entrada es el "modus operandi" del club que, en sus palabras, retrasa las actuaciones y deja cumplir los plazos para que el tiempo "despiste" o "nos desvíe del objetivo" de que el Rayo "pueda jugar en su estadio, pero en condiciones".

Presa por su parte no quiso hacer declaraciones ante los medios de comunicación, a los que solo expresó que “espera” que el equipo pueda disputar sus partidos en el estadio de Vallecas.

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El Rayo comenzará LaLiga visitando el Ramón Sánchez Pizjuán, pero en la segunda jornada, que se disputará el jueves 20 de agosto, tiene previsto enfrentarse al Deportivo Alavés todavía con la incertidumbre de dónde se podrá jugar.

El Ayuntamiento de Burgos autorizará el uso del estadio de El Plantío al Rayo Vallecano si el club madrileño confirma oficialmente su intención de disputar allí sus encuentros como local durante las obras de remodelación de su campo.

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Respecto a esta situación, el consejero De Paco ha reiterado que, en caso de no poder jugar en Vallecas, el Rayo juegue en un estadio de la capital. "El club tiene que hacer todo lo posible porque juegue en Madrid”.

Por su parte, la organización de consumidores Facua, ha pedido al Rayo Vallecano que realice el reembolso proporcional del dinero de los abonos a los aficionados que no puedan acudir a los partidos que tendrán lugar fuera de la Comunidad de Madrid.

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La asociación ha recordado que los aficionados tienen derecho a recuperar las cantidades que correspondan por cada uno de los partidos que no puedan disfrutar dado que "la lejanía de las ubicaciones (...) obliga a asumir gastos extra en desplazamientos y alojamientos que muchos abonados no pueden permitirse”.

Así, el consejero ha afeado al club una actitud de "falta de respeto" y de "responsabilidad" con los aficionados, que plantean la posible devolución de los abonos si el Rayo juega fuera de Vallecas, una situación de "incertidumbre" sobre la que ha apelado a la "responsabilidad moral" con la institución. EFE

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(foto) (vídeo)