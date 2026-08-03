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El portugués Caixinha deja el banquillo del Juárez, colista del Apertura

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Ciudad Juárez (México), 2 ago (EFE).- El entrenador portugués Pedro Caixinha ha abandonado el banquillo del Juárez, anunció este domingo el club mexicano al cabo de la tercera jornada del torneo Apertura en el que es colista sin puntos.

"Fútbol Club Juárez informa que ha concluido la relación laboral con el director técnico Pedro Caixinha y su cuerpo técnico. Agradecemos a Pedro y a su equipo de trabajo el tiempo, la entrega y el compromiso demostrados al asumir los retos de nuestra institución, deseándoles el mayor de los éxitos en el futuro", escribió el equipo en un comunicado.

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Caixinha, quien llegó a Juárez desde el semestre pasado, dirigió veinte partidos en los que obtuvo cinco victorias, pero empató cuatro partido y perdió once.

En el actual torneo de Apertura el portugués tenía al equipo en el último lugar de la tabla luego de acumular tres derrotas de manera consecutiva.

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"De cara al inicio de la Leagues Cup, el primer equipo quedará a cargo de un cuerpo técnico interino liderado por Salvador Valero, director técnico de la categoría Sub-21", agregó el comunicado de la institución.

Juárez debutará este martes en la Leagues Cup, torneo que enfrenta a los equipos de la Liga mx y de la MLS, en la cancha del Minnesota. EFE

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