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El Guadalajara vence al Querétaro en el comienzo del torneo Apertura femenino mexicano

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Guadalajara (México), 2 ago (EFE).- El Guadalajara, que entrena el español Antonio Contreras, vino de atrás este domingo para derrotar por 3-1 al Querétaro en la primera jornada del Apertura femenino del fútbol mexicano.

Victoria Ceceña puso en ventaja al visitante, que es dirigido por la italiana Pamela Conti; por las Chivas Joseline Montoya marcó un doblete y Jasmine Casarez hizo un gol.

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Guadalajara ofreció un monólogo en el primer lapso. Fue el dueño del balón y creó peligro gracias a Alicia Cervantes, Jasmine Casarez y Gabriela Valenzuela.

Cervantes y Casarez tuvieron dos de las opciones más claras para el equipo local, pero no la puntería necesaria para abrir el marcador.

En el segundo tiempo el Querétaro sorprendió al 49 gracias a un error de Cristina Ferral, quien perdió un balón dentro del área que recuperó Dilary Heredia, que se quitó a Ferral y centró para que Victoria Ceceña empujara el balón a la red para el 0-1.

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Chivas no se desesperó, mantuvo su inercia ofensiva y tuvo su recompensa al minuto 66. Lo hizo en un centro desde la derecha que la defensa se durmió al querer despejar, Joseline Montoya, recién ingresada, robó el balón y fusiló a la guardameta para el 1-1.

El local mantuvo el dominio y dio la vuelta al marcador 2-1 al 72. Ocurrió en una acción que terminó con un servicio largo al centro del área, donde Montoya remató de derecha para sumar su segundo tanto del juego.

El Guadalajara consiguió el 3-1 cinco minutos después con un remate de cabeza de Jasmine Casarez.

Más temprano el León goleó de manera sorpresiva por 2-5 a Pumas UNAM, equipo en el que juega la española Andrea Pereira.

La primera jornada del Apertura arrancó el viernes anterior con la victoria del Cruz Azul por 3-1 sobre el Atlas, partido en el que anotaron Belén Cruz, Daniela Calderón y la guatemalteca Ana Martínez para La Máquina; por el visitante anotó Renata Huerta.

El sábado, los Tigres UANL, que es liderado por el español Pedro Martínez, goleó 8-0 al Puebla con una destacada actuación de Diana Ordoñez, quien marcó cuatro tantos.

El resto de los goles los hicieron Mía Villalpando, un doblete de Maricarmen Reyes y un tanto de Greta Espinoza.

En otro juego, el Monterrey remontó y le ganó 1-2 al Tijuana con goles de la sudafricana Jermaine Seoposenwe y de la costarricense Valeria del Campo; por Tijuana convirtió la turca Kander Hancar.

En otro partido el Juárez FC se impuso por 1-0 al Pachuca con gol de Norma Palafox.

El lunes, la primera jornada concluirá con tres partidos.

El San Luis recibirá al Toluca, el Atlante chocará con el Necaxa y el campeón América visitará al Santos Laguna.EFE

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