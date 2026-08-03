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El América del uruguayo Almada golea al Santos Laguna y salta al liderato del Apertura

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México, 2 ago (EFE).- Las Águilas del América, entrenadas por el uruguayo Guillermo Almada, golearon este domingo por 3-0 al Santos Laguna, para saltar al primer lugar del torneo Apertura 2026 del fútbol mexicano.

En la continuación de la tercera jornada del campeonato, Henry Martín, el uruguayo Brian Rodríguez y Alejandro Cárdenas convirtieron por los azulcremas, dominantes la mayor parte del partido.

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América salió en busca de la puerta contraria y apenas en el segundo minuto tomó ventaja con un gol de cabeza de Martín a pase de Dagoberto Espinoza.

En su estadio, los azulcremas fueron por más y en el 16 estuvieron cerca de ampliar a ventaja, con un remate de Isaías Violante, por fuera.

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El Santos del estratega portugués Renato Paiva se recuperó, creó peligro de manera reiterada y si no empató fue por la destacada actuación del guardameta Rodolfo Cota.

En la segunda parte, Cota volvió a sobresalir, menos porque las Águilas tuvieron la posesión de la pelota y lo confirmaron con goles; en el 73 Rodríguez anotó con un golpe de derecha cruzado, tras un recorte en el área; y en el 90, Cárdenas anotó de diestra en un saque de esquina.

Los Azulcremas llegaron a dos triunfos, un empate y siete puntos, los mismos del Tijuana, al que aventajan por mejor diferencia de goles a favor y en contra.

El viernes, Tijuana empató en el estadio del San Luis y mantuvo el invicto, aunque perdió el paso perfecto.

En otros duelos del viernes, Guadalajara empató 1-1 en el estadio del Puebla y los Pumas UNAM golearon por 1-5 a Juárez FC, con tres anotaciones del brasileño Juninho, una del paraguayo Robert Morales y la otra de Guillermo Martínez.

Pumas va tercero con seis unidades, las mismas de Monterrey, Necaxa, Cruz Azul, Querétaro y Atlas, situados en ese orden en los lugares del cuarto al octavo.

Este sábado, los Rayados de Monterrey del entrenador argentino Matías Almeyda derrotaron por 0-2 al Atlas, con goles del uruguayo Diego Rossi y el argentino Lucas Ocampos, quien quedó solo como líder de los anotadores.

En un resultado llamativo, también este sábado, el ecuatoriano Jhojan Julio convirtió un penalti para darle a los Potros de Hierro del Atlante una victoria por 2-3 sobre el campeón Cruz Azul.

Luis Puente, Luis Calzadilla y Jhojan Julio convirtieron por los Potros de Hierro, en tanto el argentino Nicolás Ibáñez y el argentino Agustín Palavecino descontaron por los Azules, que dejaron ir la posibilidad de saltar al primer lugar.

En otros resultados, el sábado el León derrotó al Pachuca por 1-0 con gol del colombiano Daniel Árcila, y Querétaro le ganó 3-2 al Tigres UANL con goles de Alí Ávila, del argentino Mateo Coronel y del uruguayo Santiago Homechenco.

El Toluca recibe hoy al Necaxa en el cierre de la jornada.EFE

(fotos)

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