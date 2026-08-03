El Abierto de Washington pospone sus finales al lunes por la lluvia

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Washington, 2 ago (EFE).- La intensa lluvia obligó este domingo al Abierto de Washington a aplazar al lunes sus finales, que enfrentan al español Rafael Jódar y al estadounidense Taylor Fritz en el cuadro masculino, y a la estadounidense Jessica Pegula y a la filipina Alexandra Eala en el femenino.

La final femenina estaba en juego con ventaja para Pegula por 6-4 y 1-2 cuando fue suspendida a las 15:57 hora local (19:57 GMT) por lluvia, que ya había obligado a retrasar por unas tres horas su inicio inicialmente previsto para el mediodía.

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Tras más de cinco horas de lluvia intermitente y tormentas, varios intentos por secar la pista y con apenas público en el recinto, el torneo anunció pasadas las 21:00 el aplazamiento de las finales.

La jornada del domingo registró la segunda mayor acumulación de lluvia del año en la ciudad de Washington, solo superada por una tormenta de nieve a finales de enero.

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Las finales el lunes alteran el calendario de los jugadores, que apenas tendrán tiempo para desplazarse a Toronto (Pegula y Eala) y Montreal (Fritz y Jódar), donde este domingo comenzó el Abierto de Canadá, también marcado por la lluvia y las cancelaciones.

El ATP y WTA 500 de Washington abre la gira norteamericana de pista dura, que culminará con el Abierto de Estados Unidos tras hacer escala en los torneos de categoría 1.000 de Canadá y Cincinnati. EFE

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(foto)