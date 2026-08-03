Dónde ver el eclipse solar del 12 de agosto, cómo y otras claves para disfrutarlo

Guardar

Madrid, 3 ago (EFE).- Faltan nueve días para el eclipse total solar del 12 de agosto, un acontecimiento que cruzará España desde Galicia hasta Baleares. Como todo evento único, hay que programarlo con tiempo para evitar atascos y elegir el mejor sitio, y tomar algunas precauciones. La más importante es tener unas gafas certificadas.

El Sol se irá oscureciendo poco a poco cerca del horizonte y al suceder en verano las probabilidades de tener un cielo despejado para la observación son más altas. Dónde ver el eclipse, a qué hora, cómo buscar un buen punto, cómo observarlo con seguridad o cómo evitar aglomeraciones en los desplazamientos son algunos de los consejos a tener en cuenta.

PUBLICIDAD

El eclipse será visible como parcial en el norte de Norteamérica, gran parte de Europa y el oeste de África. Comenzará a las 17:34 hora peninsular en el mar de Bering y terminará a las 21:58 en el océano Atlántico. La duración total será de 264 minutos (algo menos de 4 horas y media), detalla el Observatorio Astronómico Nacional (OAN).

La franja de totalidad atravesará el océano Ártico, el noreste de Groenlandia y el extremo oeste de Islandia, cruzará el océano Atlántico y se adentrará en la península ibérica cruzándola de oeste a este, hasta Baleares. Numerosas capitales de provincia serán puntos privilegiados de observación, como A Coruña, León, Bilbao, Zaragoza, Valencia o Palma.

PUBLICIDAD

España está situada al final de la franja de totalidad, por lo que esta sucederá cuando el Sol se esté poniendo muy cerca del horizonte. Ello obligará a observar el eclipse desde un lugar con buena visibilidad hacia el oeste.

El eclipse se verá como total en casi toda la mitad norte peninsular, mientras que en la mitad sur se podrá ver como parcial.

El primer lugar donde será visible será Galicia. En A Coruña el eclipse comenzará a las 19:31 horas, tendrá su máximo a las 20:28 y finalizará a las 21:22, unos minutos antes de la puesta de sol, siendo la duración de la totalidad de 76 segundos, con el Sol a una altura de 12 grados.

PUBLICIDAD

En Burgos el eclipse comenzará a las 19:33, tendrá su máximo a las 20:29 y la puesta de Sol se producirá a las 21:20, unos minutos antes de que finalice el evento astronómico, siendo la duración de la totalidad de 104 segundos, con el Sol a una altura de 8 grados.

El último lugar donde se podrá observar será Baleares. En Palma el evento comenzará a las 19:38 horas, tendrá su máximo a las 20:32, unos minutos antes de la puesta de sol, con el Sol muy bajo, a una altura de 2 grados.

PUBLICIDAD

Se han habilitado visores web que ayudan a localizar los mejores lugares sin obstáculos, con información del grado de totalidad o parcialidad. Se puede acceder a través de la web oficial del Gobierno www.trioeclipses.es o de la del Instituto Geográfico Nacional.

Nunca hay que observar el sol directamente, ni a simple vista ni con gafas de sol, ni radiografías. Tampoco con cámaras o instrumentos como telescopios que no estén preparados para ello y dispongan de los filtros adecuados.

PUBLICIDAD

Se deben utilizar gafas de eclipse certificadas con la norma ISO 12312-2 que no hayan caducado. Antes de usarlas hay que comprobar, a contraluz, si están rayadas, perforadas o deterioradas.

Para un correcto uso, hay que ponérselas antes de mirar al Sol, observar brevemente unos segundos y bajar la mirada; se debe repetir la observación siempre con pausas, aconseja la web trioeclipses.es. Y quitárselas solo después de apartar la vista del astro.

PUBLICIDAD

En los eclipses totales la recomendación es dejarse las gafas siempre puestas. No obstante, solo es seguro quitárselas durante los minutos de totalidad absoluta (cuando la Luna cubre el 100 % del Sol y se hace de noche).

Un evento de este tipo previsiblemente provocará un incremento de desplazamientos. Según cálculos del Ministerio de Economía, generará un aumento de 446.700 turistas en las 36 provincias afectadas por la totalidad y las zonas de atracción cercanas en la semana de referencia (10 al 16 de agosto).

PUBLICIDAD

La previsión es que los turistas extranjeros que se movilicen sean 164.100 y los residentes 282.600.

Ante ese crecimiento concentrado de movilidad pueden originarse diversos riesgos, como golpes de calor o deshidratación (también es pleno verano) o problemas de logística, por lo que hay que planificar el viaje, evitar paradas en arcenes y llevar suministros. Además, hay que tener en cuenta el riesgo de incendios forestales en muchas zonas.

PUBLICIDAD

Las autoridades recomiendan informarse a través de fuentes oficiales y visitar las web que las comunidades han puesto en marcha con los puntos recomendados para observar la totalidad y otros consejos.

El del 12 de agosto será el primero de tres. El 2 de agosto de 2027 hay otra oportunidad; esta vez en el sur peninsular se podrá ver un largo eclipse total de sol, y el 26 de enero de 2028 habrá uno anular.

Pero si la espera se hace larga, habrá retransmisiones en directo el 12 de agosto. Por ejemplo, la Agencia Espacial Europea (ESA) ofrecerá una desde el Observatorio Astrofísico de Javalambre en Teruel. La estadounidense NASA también prepara una a través de diversas plataformas. EFE