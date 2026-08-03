Detectan 48 cachalotes en una campaña científica al norte de Menorca, con un 20 % de crías

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Susana López Lamata

Palma, 3 ago (EFE).- Científicos de la Asociación Tursiops han detectado 48 cachalotes en aguas del norte de Menorca durante una campaña de investigación de dos semanas en la que han navegado unas 1.100 millas náuticas y han constatado que alrededor del 20 % de los ejemplares son crías.

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El hallazgo se ha producido durante la campaña de investigación desarrollada por la entidad entre el 17 y el 30 de julio, en el marco de su proyecto 'Moby Mummy', centrado en la identificación y conservación de un área de cría de cachalotes al norte de Menorca.

Los investigadores han desempeñado labores de búsqueda y localización de cachalotes, han fotografiado las colas y aletas para su identificación individual, han registrado en archivos acústicos las codas y 'clicks' que emiten y han grabado imágenes aéreas que permitirán determinar su estado nutricional, posibles gestaciones y medidas morfométricas.

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Durante las dos semanas de navegación en velero, los científicos han tenido once encuentros con cachalotes, dos de ellos acústicos y otros nueve visuales y acústicos.

Las dos detecciones acústicas, por medio de hidrófonos, han sido de un grupo de 5 ejemplares y otro de 2.

Además han avistado (en los encuentros visuales y acústicos) 3 machos solitarios y 6 grupos de cachalotes con 38 animales, entre los que había 9 crías. El grupo de mayor tamaño tenía 7 cachalotes, de los que 3 eran crías.

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"Que más del 20 % de los animales encontrados en grupo sean crías son excelentes noticias", ha asegurado el director científico de la Asociación Tursiops, Txema Brotons, en una entrevista con EFE.

El científico llama la atención sobre el significado de unos datos que indican que "el norte de Menorca está lleno de animales, está lleno de grupos y está lleno de crías", lo que revela "la robustez de la presencia de cachalotes en esta zona".

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Las diferentes ediciones de la campaña 'Moby Mummy' han constatado la existencia de una zona de cría del cachalote en aguas de Menorca, en una región de baja intensidad de navegación y alejada de las principales rutas de tráfico marítimo de grandes buques, por lo que se considera un espacio vital para la conservación de la especie.

Tursiops, que investiga desde 2003 la población mediterránea de cachalote (Physeter macrocephalus), solicitó al Ministerio de Transición Ecológica la creación de un área marina protegida al norte de Menorca para salvaguardarla como principal zona de cría de cachalotes del Mediterráneo Occidental y minimizar los impactos de las actividades humanas.

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Según recuerda el científico, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, avaló el verano pasado la creación de esta zona protegida, entre las cinco que anunció durante la Conferencia de los Océanos de Naciones Unidas (UNOC3) en Niza.

Una vez delimitada la zona a proteger, los investigadores se centran en recabar la mayor información posible sobre esta área de cría esencial y estable, y explorar las mejores medidas de gestión.

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"Vamos a focalizar el esfuerzo en delimitar las presiones y amenazas que afectan a la especie para que, una vez se declare el área protegida oficialmente, podamos presentar un mapa de gestión para que sea eficaz y reducir los impactos más importantes", indica Brotons.

Además de la fotoidentificación de cachalotes, los investigadores han estudiado su comportamiento acústico "para distinguir las diferencias entre codas y ver diferencias culturales y compararlo con los de otros lugares", y han tomado muestras para realizar análisis de ADN ambiental en colaboración con la Universidad de Valencia.

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Si bien el cachalote ha sido el principal objetivo de la investigación, durante las dos semanas de singladura el equipo ha obtenido también datos de otros cetáceos: han avistado 5 delfines mulares (Tursiops truncatus), tres grupos con unos 70 calderones grises (Grampus griseus) y seis grupos de delfines listados (Stenella coeruleoalba) con unos 104 individuos. También han avistado 21 tortugas marinas (Caretta caretta).

La campaña cuenta con el apoyo de Menorca Preservation, la Agencia Menorca Reserva de Biosfera, Menorca Lines y Marina Port Mahón. EFE

(foto) (vídeo)