Cruz Roja pone en marcha un servicio especial para dar comida a migrantes fuera del CETI

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Ceuta, 3 ago (EFE).- La Cruz Roja Española ha puesto en marcha en la noche de este lunes un servicio especial para atender las necesidades básicas de los migrantes que están acampados en los alrededores del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Ceuta y en la playa aledaña.

Los efectivos de la Cruz Roja se han desplazado hasta la playa del Trampolín, a escasos quinientos metros del CETI, para dar de comer y beber a los migrantes que permanecen en este lugar por no poder entrar en el recinto al estar colapsado.

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El delegado del Gobierno, Miguel Ángel Pérez, había anunciado previamente que este servicio se ha puesto en marcha para atender las "necesidades básicas" de estas personas en materia de alimentación.

Para ello, el Ministerio de Migraciones ha aprobado un expediente de emergencia para que la Cruz Roja se encargue de dar alimentos a estas personas, algunas de las cuales indicaba a EFE que llevaba dos días sin comer.

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El reparto se ha producido en la playa, donde los migrantes han recibido pan, galletas, conservas -principalmente atún-, chocolatinas y botellas de agua. EFE

(foto) (vídeo)