Caballero dice que la obra de Balaídos va "en tiempo y forma" para ser sede del Mundial

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Vigo, 3 jul (EFE).- El alcalde de Vigo, Abel Caballero, afirmó este lunes que la obra de remodelación de Balaídos va "en tiempo y forma", por lo que no ve problemas para que el estadio donde juega el Celta sus partidos como local sea una de las sedes del próximo Mundial 2030.

"La obra va perfectamente en tiempo y forma, mejor que muchos otros candidatos en estos momentos. Acabaremos la reforma del estadio para tener 43.000 asientos y ser sede del Mundial", declaró Caballero, quien criticó la postura de la Federación Española respecto a la candidatura de Vigo.

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"La Federación está sembrando dudas y diciendo falsedades, como ya hicieron antes en otras ocasiones", denunció el alcalde de Vigo en un audio remitido a los medios de comunicación.

Finalmente, el regidor socialista también destacó el ritmo de montaje de la cubierta de la grada de Gol, la cual se encuentra en obras.

"Son 16 tramos, 6 en la parte de delante y 10 en la parte de atrás de la grada. Si todo sigue así, estaremos a final de este año con la grada de Gol completamente terminada", apuntó. EFE

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dmg/jl