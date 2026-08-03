Bouzas y Osorio avanzan en Toronto y Busca prolonga su racha de derrotas

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Chicago (EE.UU.), 2 ago (EFE).- La española Jessica Bouzas avanzó este domingo a la segunda ronda del torneo de Toronto al igual que la colombiana María Camila Osorio, mientras que la española Cristina Bucsa prolongó una racha de derrotas que se remonta al pasado marzo.

En una jornada marcada por la lluvia, Bouzas, número 59 del mundo, se impuso por 6-2 y 6-3 a la canadiense Ariana Arseneault, número 407 del ránking.

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Bouzas será rival de la ucraniana Elina Svitolina, novena favorita, en la segunda ronda.

También avanzó a la segunda ronda Osorio, número 56 del mundo, que ganó por 7-6(4) y 6-3 a la italiana Lucrezia Stefanini (n.144).

Entre los demás resultados del primer día, la estadounidense Venus Williams, de 45 años, perdió 6-4 y 6-1 contra la jugadora de Uzbekistán Kamilla Rakhimova.

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Por su parte, Bucsa cayó 6-3 y 6-4 contra la japonesa Moyuka Uchijima y sufrió su octava derrota consecutiva. Su última victoria se remonta al torneo de Indian Wells del pasado marzo. EFE