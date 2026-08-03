Betis-Real Madrid, el viernes 4 de septiembre a las 21.00 horas

Madrid, 3 ago (EFE).- El partido Betis-Real Madrid abrirá, el viernes 4 de septiembre a las 21.00 horas, la cuarta jornada de LaLiga EA Sports, en la que el Athletic Club-Atlético de Madrid se jugará el sábado 5 a las 16.15 y el VAlencia Barcelona el domingo día 6 también a las 16.15.

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