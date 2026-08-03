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Atlético Nacional debuta con goleada 0-3 sobre Jaguares y América golea 7-0 a Chicó

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Bogotá, 2 ago (EFE).- El Atlético Nacional debutó este domingo con una goleada 0-3 sobre Jaguares en la segunda jornada de la liga colombiana, un partido que estuvo marcado por disturbios entre aficionados del equipo visitante que obligaron a suspender el partido durante media hora, mientras que el América goleó 7-0 al Chicó.

En el estadio Jaraguay de Montería, los Verdolagas, dirigidos por Lucas González, abrieron muy rápido el marcador, al minuto 7, en una gran jugada colectiva con Andrés Sarmiento y Alfredo Morelos, que lo habilitó para que sacara un zurdazo que se metió al fondo de la portería con la complicidad del guardameta local Franklin Mosquera.

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Los visitantes ampliaron la ventaja cuando Matheus Uribe filtró un pase para Sarmiento, que se anticipó a los centrales y, con un zurdazo, mandó el balón al fondo al 19.

El 0-3 definitivo llegó al 32 en otro pase filtrado, esta vez del lateral Andrés Román, para Morelos, que no titubeó para enganchar a un rival en el área y sacar un remate cruzado que no pudo atajar Mosquera.

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El partido, sin embargo, fue suspendido antes del descanso porque aficionados de Atlético Nacional se enfrentaron en una de las tribunas del estadio Jaraguay. El partido se reanudó media hora después.

No obstante, los visitantes terminaron con 10 porque Román fue expulsado al 67 por una falta en el borde del área cuando su rival iba a quedar mano a mano con el portero Franco Armani, que debutó hoy en la liga colombiana.

El América consolidó su liderato luego de golear 7-0 al Boyacá Chicó en el estadio Pascual Guerrero con una actuación estelar del creativo Yeison Guzmán, que anotó dos goles y ratificó que es la estrella de los Diablos Rojos.

El equipo caleño, dirigido por David González, completó la goleada con una anotación del extremo Luis Quiñones, exjugador del Tigres mexicano; un doblete del atacante Kevin Angulo y dos goles del central Daniel Rosero.

También tuvo una actuación destacada del atacante Tomás Ángel, que sirvió dos asistencias.

Con el resultado de este domingo, el América lidera el Torneo Apertura con seis puntos, los mismos de Deportes Tolima, Águilas Doradas e Independiente Medellín, a la espera de lo que ocurra en el juego Santa Fe-Once Caldas, que completa la jornada de hoy.

Millonarios se llevó el sábado su primera victoria al vencer 0-1 con un gol agónico del atacante argentino Rodrigo Contreras al campeón Junior, que está en la parte baja del campeonato porque perdió en sus dos primeras salidas.

Los capitalinos, dirigidos por el argentino Fabián Bustos, supieron controlar a su rival y lograron dar el golpe en el minuto 94, en una gran jugada de Contreras en el área, donde sacó un remate cruzado imposible de atajar para el uruguayo Mauro Silveira.

En la jornada, el Deportivo Independiente Medellín (DIM) se impuso al Deportivo Cali con un gol al minuto 93 de Diego Moreno; el Deportes Tolima le ganó 1-2 al Alianza en el cierre del juego, y Águilas Doradas se llevó tres puntos de su visita al Deportivo Pasto al vencerlo 1-2.

Fortaleza, entre tanto, igualó 0-0 en casa con Deportivo Pereira y Llaneros se llevó un punto de su visita al Atlético Bucaramanga, con el que empató 1-1.

El partido entre Cúcuta Deportivo e Internacional de Bogotá fue aplazado y se disputará el 2 de septiembre. EFE

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