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Alcaraz es segundo pero volverá a ser tercero si Zverev gana un partido en Canadá

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Murcia, 3 ago (EFE).- Carlos Alcaraz vuelve a aparecer este lunes como número 2 del mundo y adelanta al alemán Alexander Zverev, aunque podría volver al número 3 si el germano gana en el partido de su debut en el Masters 1.000 de Canadá.

El murciano, que reaparecerá en otro Masters 1.000, el de Cincinnati, cuenta con 8.160 puntos en la clasificación del ranking ATP por los 8.120 que acumula Zverev, quien fue semifinalista el pasado año y, como primer cabeza de serie, partirá directamente en segunda ronda en este 2026.

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Si gana en su debut, el tenista alemán llegará a los 8.170 puntos y, con ello, volverá a rebasar al murciano.

El de Hamburgo es a priori el gran favorito para conquistar el título en un torneo con grandes ausencias, como las del italiano Jannik Sinner, número 1 de la lista mundial con 13.450 puntos; el propio Alcaraz, el serbio Novak Djokovic, quinto con 3.760; el ruso Daniil Medvedev, con 3.620; el también italiano Flavio Cobolli, con 3.330; y el Taylor Fritz, con 3.230.

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Los jugadores del top 10 que sí competirán en Montreal son el citado Zverev, el canadiense Felix Auger-Aliassime, cuarto con 4.740; el australiano Alex de Miñaur, séptimo con 3.560; y el estadounidense Ben Shelton, defensor del trofeo y que es décimo con 2.680.

También figuran entre los inscritos Rafa Jódar, quien escaló nueve puestos para situarse en el decimoquinto con 2.243 y es el segundo español en una lista en la que por detrás se encuentra, como tercer integrante de la Armada, el malagueño Alejandro Davidovich, vigésimo quinto con 1.830. EFE

Ij/jsm/og

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