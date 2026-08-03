Albares recalca la "colaboración" de Marruecos para "intentar impedir" el "flujo de personas" sobre Ceuta

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El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, ha destacado la "colaboración" de Marruecos "para intentar impedir ese flujo de personas" con Ceuta, denunciando al mismo tiempo la "sincronización" de la "internacional reaccionaria" que, en su opinión", actuó como "mucha rapidez" para "amplificar" y "difundir mentiras y falsa noticias" sobre lo que estaba ocurriendo sobre la ciudad autónoma.

En una entrevista en 'TVE', recogida por Europa Press, el ministro se ha remitido "a los hechos" para indicar que Marruecos "desde el primer momento" ofreció "su colaboración para intentar impedir ese flujo de personas y, sobre todo, para que retornaran inmediatamente como está ocurriendo".

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Según ha explicado, "la inmensa mayoría de aquellos que entraron ya están de vuelta en Marruecos" y este país "sigue ofreciendo esa colaboración para que hasta la última persona que haya en Ceuta regrese" a su lugar de origen.

El jefe de la diplomacia española ha recalcado que hubo hechos de una "una actividad inusual en las redes sociales que amplificaba y deformaba la sentencia del Tribunal Supremo" sobre las 'devoluciones en caliente' con las entradas a nado.

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((Seguirá ampliación))