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Usar biomasa forestal para climatizar edificios, un escudo preventivo contra el fuego

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Málaga, 2 ago (EFE).- La mayoría de fuegos virulentos se registran en verano pero la prevención abarca todo el año, un ámbito en el que Málaga busca implantar a nivel nacional su modelo de biomasa forestal, que convierte los restos acumulados en los montes en una solución para la climatización de edificios públicos.

La Diputación de Málaga ha movilizado 17,2 millones de euros para esta estrategia de economía circular basada en el uso de la biomasa forestal, con la que pretende reducir el riesgo de incendios al tiempo que abarata la factura energética de los municipios.

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El plan echó a andar en 2019 en la localidad de Yunquera (2.900 habitantes) al sustituir calderas de gasóleo y electricidad por biomasa en dependencias públicas. Tras una primera inversión de 6,2 millones de euros, la red de calor abastece ya a colegios, bibliotecas y centros de mayores de nueve municipios de la Sierra de las Nieves.

Desde hace poco más de un mes, Yunquera alberga un centro público de acopio y tratamiento de restos forestales en el que se han invertido otros 2 millones de euros, una instalación que transforma en astillas las 562 toneladas de madera extraídas el pasado año de montes públicos de este municipio y El Burgo en una experiencia piloto de limpieza forestal con talas, podas y clareos.

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Estos restos suponen casi la mitad del combustible que necesitan durante el invierno las calderas de biomasa de la comarca de la Sierra de las Nieves.

Esta iniciativa pionera, que permite convertir "un problema" como los restos forestales acumulados en los montes en "una solución" que protege la naturaleza a la vez que genera actividad económica y empleo, "merece ser replicada en todo el país", ha defendido Francisco Salado, presidente de la institución.

Salado hace un llamamiento al Gobierno central, a las comunidades autónomas y al resto de diputaciones para que este proyecto se extienda.

El también presidente de la Comisión de Diputaciones, Cabildos y Consells Insulares de la FEMP ha anunciado que llevará este proyecto a la próxima reunión del máximo órgano de representación del municipalismo. EFE

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