Unos 300 coches del Paso del Estrecho con destino Melilla, desviados a otros puertos

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Melilla, 2 ago (EFE).- Unos 300 vehículos de viajeros de la Operación Paso del Estrecho (OPE) que tenían previsto pasar por Melilla en su viaje de Europa a África han sido desviados desde Andalucía a otros puertos de este dispositivo para evitar un mayor colapso en la frontera de la ciudad autónoma por el cierre debido a la crisis migratoria.

Según ha informado la Delegación del Gobierno en una nota, esta cifra de desvíos es fruto de su “coordinación permanente” con todos los organismos implicados en la OPE desde el inicio de la incidencia provocada por el cierre, el jueves por la noche, y la posterior apertura intermitente de la frontera de Beni Enzar este sábado por la mañana.

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El objetivo ha sido ofrecer a los viajeros información actualizada en los puertos de origen, advertirles de la situación fronteriza y recomendar, cuando ha sido posible, su reencaminamiento hacia conexiones directas con puertos marroquíes.

Este refuerzo de la coordinación de la OPE en los puertos de origen de los viajeros ha permitido evitar el embarque de unos 300 vehículos hacia Melilla, donde ya había 700 bloqueados, lo que hubiera elevado a un millar la cifra si no se hubieran reencaminado o evitado su desplazamiento a la ciudad autónoma.

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Ello ha permitido “minimizar las molestias y perjuicios para los viajeros, facilitarles alternativas antes del embarque y evitar que la acumulación en Melilla derivara en una situación de mayor complejidad operativa, asistencial, circulatoria y de seguridad”, según la Delegación del Gobierno.

Este organismo ha agradecido la colaboración y coordinación “permanente” con la secretaria general de Protección Civil y Emergencias, Virginia Barcones, y con la Delegación del Gobierno de Andalucía y sus subdelegaciones. EFE

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