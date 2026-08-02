Una Asociación de Guardias Civiles eleva a más de 100 los inmigrantes muertos en Ceuta

Guardar

Ceuta, 2 ago (EFE).- La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha elevado a más de un centenar el número de fallecidos en la entrada masiva a Ceuta del pasado jueves y ha señalado que cerca de 60.000 personas intentaron acceder en ese día en la “mayor crisis” migratoria de la historia de la ciudad.

En un comunicado, la AUGC ha realizado un balance “devastador” para afirmar que en los últimos días se han producido más de un centenar de fallecidos, en su mayoría por ahogamiento, frente los 71 que han indicado a EFE fuentes policiales.

PUBLICIDAD

Ha considero también que ha habido cerca de 60.000 entradas irregulares a través del perímetro y unos 48.000 retornos ya materializados a territorio marroquí.

“Detrás de cada cifra hay una tragedia humana y detrás de cada rescate, de cada cadáver recuperado en el mar y de cada noche interminable hay un guardia civil”, ha sostenido.

PUBLICIDAD

Para la organización, la conclusión es que “decenas de miles de sus ciudadanos, muchos de ellos jóvenes y menores, desean abandonar su país, lo cual es una conclusión especialmente relevante para un Estado que aspira a liderar el desarrollo económico del continente africano”.

Esta crisis “ha evidenciado tres carencias que AUGC lleva años denunciando: la falta de medios, la falta de previsión y la falta de solidaridad de nuestros socios europeos, que han vuelto a mirar hacia otro lado mientras la frontera sur de Europa se sostenía sobre la Ciudad Autónoma”.

PUBLICIDAD

La AUGC ha especificado que lleva doce años avisando de la situación y que lo ocurrido no era “imprevisible”.

La asociación ha pedido “protocolos de actuación claros y por escrito, que den seguridad jurídica a unos agentes obligados a decidir de madrugada, dentro del agua, qué régimen jurídico aplicar tras la sentencia del Tribunal Supremo (sobre las devoluciones en frontera de migrantes que entran a nado)”.

PUBLICIDAD

También demanda recursos humanos y materiales suficientes, la reivindicación de siempre, hoy más urgente que nunca.

Finalmente, AUGC pide “un mando único de coordinación” además de estudiar las modificaciones legales necesarias para que, en futuras crisis, exista un mando único que dirija y coordine todas las actuaciones. EFE

PUBLICIDAD