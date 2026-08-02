Un terremoto de 4,4 grados sacude la región de Murcia con epicentro en Librilla

Murcia, 2 ago (EFE).- Un terremoto de 4,4 grados a 5 kilómetros de profundidad con epicentro en la localidad murciana de Librilla se ha hecho sentir en la capital regional, que dista unos 30 kilómetros.
Según el Instituto Geográfico Nacional, el terremoto se ha producido a las 11:59 horas de este domingo.
Ha durado algunos segundos y por el momento se desconoce si ha podido provocar algún daño. EFE
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