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Tellado niega que Ceuta haya vuelto a la normalidad y acusa al Gobierno de "no actuar": "Puede volver a ocurrir mañana"

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El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha asegurado este domingo que Ceuta "no ha regresado a la normalidad" tras la entrada masiva de inmigrantes registrada este jueves y ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de haber dejado a la ciudad "desprotegida", al sostener que conocía con antelación la situación y no actuó para evitarla.

"No es verdad que Ceuta haya regresado a la normalidad. Buena parte de los inmigrantes que entraron de forma irregular están saliendo de forma progresiva y muy lenta, pero la realidad es que hay miles de inmigrantes ilegales que todo parece indicar que pretenden quedarse en la ciudad y que están escondidos en las calles. Hay preocupación porque esto que ha ocurrido puede volver a ocurrir mañana y seguimos igual de desprotegidos", ha afirmado Tellado en una entrevista en el programa 'La Trinchera de Llamas', de esRadio, recogida por Europa Press.

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Tellado, que ha subrayado que el único que ha recobrado la normalidad ha sido Pedro Sánchez que "se ha vuelto a La Mareta con su playlist de Spotify", ha insistido en que Ceuta sigue viviendo con "miedo" porque "no se ha esclarecido lo que sucedido" y cree que la cifra de migrantes que accedieron a la ciudad autónoma sea "muy por encima" de las oficiales.

"Tenemos un gobierno indolente e incompetente, que ha demostrado su debilidad con una respuesta pusilánime a lo que ha sido una auténtica invasión. Esto no ha sido una crisis migratoria, esto ha sido un ataque a la integridad territorial de España", ha criticado.

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El dirigente 'popular' ha reivindicado que "con la soberanía nacional no se negocia sino que se defiende" y ha elogiado la labor "encomiable" del presidente de Ceuta, Juan Vivas, a la vez que ha criticado que Sánchez y el Gobierno han abandonado a la ciudad autónoma. "Ceuta es una ciudad herida. Esto no puede ocurrir en la España del 2026. Es inadmisible e indignante", ha remarcado.

Asimismo, ha acusado al Ejecutivo de no haber reaccionado pese a disponer de información previa sobre lo que iba a ocurrir. "El Gobierno tenía la información y el Gobierno no actuó", ha afirmado. Según ha explicado, Juan Vivas alertó el pasado lunes de la situación, por lo que le resulta "difícil creer" que los servicios de inteligencia no detectaran el desplazamiento de "una marea humana".

"Un gobierno que no defiende la soberanía nacional y la integridad territorial de España, es un gobierno que no merece tal nombre", ha señalado. A su juicio, el Ejecutivo debería haber reforzado con antelación la presencia de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y haber ordenado el despliegue del Ejército.

En este sentido, ha reclamado explicaciones a la ministra de Defensa, Margarita Robles, por no haber dado "orden inmediata" a las Fuerzas Armadas para salir a la calle. El secretario general del PP ha atribuido la situación a un "fracaso" de la política migratoria, de la política exterior y de la política de seguridad del Estado, y ha advertido de que España continúa sin contar con "los instrumentos necesarios" para afrontar una situación similar si vuelve a producirse.

"Todo el mundo sabe que las fronteras de España, las de Ceuta y Melilla, pero también las de Canarias y Baleares, son unas fronteras que no están defendidas, que no están vigiladas y que no están adecuadamente atendidas. Tenemos un Gobierno que ha fallado y falla estrepitosamente y que hay que sustituir", ha criticado.

LA ACTUACIÓN DE LA UE HA SIDO "TREMENDAMENTE POSITIVA"

Tellado también ha asegurado que la reacción de la Unión Europea ha sido "tremendamente positiva" y ha sostenido que los socios comunitarios han comprendido mejor la gravedad de la situación que el Ejecutivo español.

En este sentido, ha destacado que 22 de los 27 primeros ministros de la UE hayan defendido la integridad territorial de Europa y reclamado al Gobierno español que proteja las fronteras de Ceuta y Melilla. "Se está reconociendo que esa es la frontera sur de Europa y que Europa ha defendido más a Ceuta de lo que ha hecho el Gobierno de España", ha afirmado.

ELECCIONES DE 2027

Preguntado por las elecciones generales de 2027, Tellado ha reiterado que el objetivo del PP es lograr una mayoría suficiente para gobernar en solitario, aunque ha admitido que alcanzará acuerdos "con los partidos cercanos" si los resultados electorales lo hacen necesario.

En este sentido, ha defendido los pactos de gobierno que el PP mantiene con Vox en distintas comunidades autónomas, asegurando que son acuerdos de los que se sienten "satisfechos" y que están funcionando para garantizar "gobiernos del cambio".

Respecto a un eventual apoyo de Junts, ha considerado que se trata de una "hipótesis falsa" al asegurar que las encuestas apuntan a una mayoría del bloque de centro-derecha suficiente para propiciar "un cambio limpio".

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EuropaPress

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