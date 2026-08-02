Taburete regresa a Cap Roig con un público fiel y entregado

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Palafrugell (Girona), 2 ago (EFE).- Taburete, una de las bandas pop más populares surgidas en Madrid en la última década, ha regresado al Festival de Cap Roig, en Calella de Palafrugell (Baix Empordà) para presentar su último disco que da nombre a su gira 2026 “El perro que fuma tour” y para repasar los temas más conocidos de todas las etapas de su carrera.

El grupo, que desde su debut en 2018 ha tocado casi todos los veranos en el Festival de Cap Roig, que organizan el Grup Clipper’s y Caixabank, arrancó la velada con “Cuando los hombres lloran”, una de las canciones que mejor representa la nueva etapa creativa del grupo y con un público entregado incluso antes de las primeras notas.

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Le siguió “Belerofón”, uno de los tres temas que han interpretado de su álbum Madame Ayahuasca (2018), que ha sido recibida con una gran ovación.

El octeto madrileño, liderado por los treintañeros Guillermo (Willy) Bárcenas voz, y el guitarrista y voz Antón Carreño, de nuevo ha agotado las entradas y ha agradecido a los más de 2.400 asistentes su presencia en un lugar “tan maravilloso” como Cap Roig, en el que ha dicho, han actuado ocho veranos.

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Tras un “Bona nit, Cap Roig”, Bárcenas ha agradecido “otra noche llena” y ha pedido al público, especialmente joven: “Olvidaros de los problemas y a disfrutar”.

Entre ellos también estaban la pareja formada por Susanna Griso y Luís Enríquez, que contrajeron matrimonio la semana pasada en la Costa Brava.

El concierto ha seguido con varios temas de su nuevo trabajo, como “110”, “De menos”, y “Tan desconectados”, y “Abierto en vena” (2021), mostrando así, como han hecho durante toda la velada, que su público, fiel, conoce al pie de la letra tanto sus temas de hace más de una década hasta los que hace sólo meses que han salido a la luz.

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Han sonado también “México DF”, “Kaiserslautern”, “Por lo que pueda pasar” o “Entre tus piernas” que, como en el resto del concierto han mantenido a toda la platea de pie bailando y coreando las canciones.

Los fans han seguido en pie entregados en el sencillo de 2018 “5 sentidos” -en el que originariamente colaboraron con el grupo Dvicio- y también en “Cuando se apaga la luz”.

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Bárcenas entonces ha espetado a sus fans: “Como diría el párroco, ahora os podéis sentar” y ha llegado un momento más íntimo en el que todos los músicos se han sentado y han interpretado “Penúltimo beso” y “Salto al vacío”, dos temas de 2022, uno con ritmo aflamencado y el otro referente a lo efímero de la vida y lo rápido que pasa el tiempo.

Tanto en este momento con menos revoluciones en el escenario y en la platea, como durante toda la actuación, el público, en total conexión con los músicos, no ha dejado de bailar y corear cada uno de los temas.

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Antes de acabar de desatar a una grada que ya estaba poco contenida, con temas imprescindibles como “Amos del piano bar”; “Mariposas”; “Primer intento”, “Sirenas” (fruto de unir parte de una canción de Bárcenas con una de Carreño) y “Walter Palmeras”, el cantante ha recordado sus inicios y ha agradecido la fidelidad del público.

“Son ya 11 años como banda, en los inicios poca gente creía en nosotros, se decían muchas cosas que no tenían nada que ver con la música, y que 11 años después estemos aquí en Cataluña, en Cap Roig con este público que no desfallece... Gracias por dejarnos cumplir el sueño de nuestra vida”.

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Ya en los bises ha llegado el turno de un tema de los nuevos, “Vino y cemento”, que ha sido coreado como si lo conocieran de toda la vida, “Roto y elegante” y “Madame Ayahuasca”, en los que la platea en pleno ha hecho los coros a la banda, en algunos momentos a capela, y no ha dejado de bailar y mover los brazos a ritmo de Taburete.

El colofón final, tras más de una veintena de temas y cien minutos de espectáculo, lo ha puesto “Caminito a motel”, una canción incluida en su primer álbum “Tres Tequilas” (2015) que ha mantenido hasta el último segundo a la platea en pie cantando y bailando junto a una enérgica banda, que ha dejado claro el buen momento que atraviesa.

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En este último tema ha mostrado sus dotes a la trompeta Patxi Urchegui, actualmente también director musical del grupo, "A pesar de actuar conn el húmero roto", ha indicado Bárcenas.

Los madrileños este lunes tocarán en Menorca, y su gira seguirá en Benidorm, Barbate o Ávila, y en el escenario de Cap Roig será el turno de unos los cantautores más destacados y carismáticos de la música en español, Antonio Orozco. EFE.

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Cgi/fp