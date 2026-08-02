Pakistán lanza expedición para recuperar los cuerpos de montañistas muertos en Broad Peak

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Islamabad, 2 ago (EFE).- Pakistán lanzó en la madrugada de este domingo una expedición para intentar recuperar los cuerpos de los montañistas que fallecieron el jueves pasado en una avalancha la montaña Broad Peak (8.047 metros), según anunció el Club Alpino de Pakistán (ACP).

"Un equipo de rescate terrestre de 10 miembros, formado por escaladores experimentados de Pakistán y Nepal, intentará recuperar los restos mortales identificados en las laderas del Broad Peak, siempre que las condiciones meteorológicas y del terreno lo permitan", indicó el Club.

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La misión está liderada por el montañista Sirbaz Khan, el primer paquistaní en conquistar los 14 picos de más de 8.000 metros de altura que hay en planeta.

Las operaciones de búsqueda y rescate comenzaron el jueves, luego de que una avalancha en Broad Peak golpeara una expedición de 10 personas liderada por el reconocido montañista nepalí Nirmal Purja.

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Cuatro cuerpos ya han sido recuperados, mientras que otros cinco fueron identificados el sábado en un área "extremadamente difícil y peligrosa" para los rescatistas. El último montañista del grupo sigue desaparecido.

La empresa de Purja, Elite Exped, aseguró el sábado que el experimentado montañista nepalí está entre los fallecidos. Las autoridades paquistaníes no lo han confirmado, aunque advierten que la probabilidad de supervivencia es baja.

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Hasta el momento, las autoridades paquistaníes solo han identificado los cuerpos de Nadhira Al Harthy, de Omán; y de los nepalíes Pimapur Bahadur Gurung y Gyalu Sherpa.

El ACP corrigió este domingo que el cuerpo del nepalí Killi Pemba no ha sido identificado, contrario a lo que la misma organización había anunciado horas antes.

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"Transmitimos nuestro más sentido pésame a las familias de los afectados y expresamos nuestro más sincero agradecimiento a todos los rescatadores que están llevando a cabo esta difícil misión en condiciones extremas de gran altitud", agregó el Club.

El Broad Peak, conocido localmente como Falchan Kangri, es la duodécima montaña más alta del mundo y la tercera de la cordillera del Karakórum, después del K2 y el Gasherbrum I. La montaña se alza entre la frontera de Pakistán y China, a lo largo del borde del glaciar Baltoro, en la región paquistaní de Gilgit-Baltistán.

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El Broad Peak ('Pico Ancho', en español) debe su nombre a su característica más distintiva: una cresta cimera inusualmente larga y extensa que se prolonga a lo largo de unos 2 kilómetros. Esta cresta alargada confiere a la montaña una silueta ancha y vasta cuando se contempla desde la distancia, diferenciándola de los perfiles más afilados y piramidales de muchos picos vecinos como el K2, situado a tan solo 8 kilómetros de distancia. EFE