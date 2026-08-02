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Pacheco descarta cambios en la política agraria andaluza por el acuerdo con Vox: "La defensa del sector es la misma"

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El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, Ramón Fernández-Pacheco, ha descartado que el acuerdo de Gobierno alcanzado entre el PP y Vox para la nueva legislatura vaya a modificar las políticas de su departamento y ha garantizado que la "defensa del sector primario va a seguir siendo la misma", al tiempo que ha asegurado que el Ejecutivo de Juanma Moreno mantendrá como prioridades la rentabilidad de las explotaciones, el desarrollo de las infraestructuras hidráulicas y el equilibrio entre sostenibilidad y competitividad.

En una entrevista concedida a Europa Press, el titular de Agricultura ha defendido que el pacto suscrito entre ambas formaciones "es público" y que cualquier persona que lo consulte comprobará que, en las materias que afectan a la Consejería, "ninguna" de las medidas incluidas supone un cambio respecto a la línea que el Gobierno andaluz ha mantenido durante los últimos años.

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"No hay más acuerdo que el que se ha publicado", ha afirmado Fernández-Pacheco, quien ha incidido en que las iniciativas recogidas en el documento "vienen a reforzar la postura que desde la Consejería siempre se ha mantenido".

En este sentido, ha señalado que Vox ha cuestionado en numerosas ocasiones durante la pasada legislatura el desarrollo del Pacto Verde Europeo o la Agenda 2030, aunque ha insistido en que el Ejecutivo andaluz nunca ha compartido una posición contraria a esos objetivos.

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"Nosotros no estamos en contra del Pacto Verde Europeo. Lo que estamos es en contra de que se aplique de manera atropellada, sin el presupuesto necesario e imponiendo una serie de medidas que el campo no puede asumir", ha explicado.

Para el consejero, la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente son principios "innegociables" para el Gobierno andaluz, aunque ha defendido que su aplicación debe acompasarse con la realidad económica del sector.

"El debate no está en los objetivos, sino en la intensidad, en la velocidad con la que aplicamos esas medidas y en el esfuerzo que le pedimos a los productores", ha señalado.

Fernández-Pacheco ha insistido en que todas las exigencias que se planteen al sector primario deben ir acompañadas de garantías de rentabilidad.

"Si nos pasamos de rosca llegará un momento en que el agricultor diga que pierde dinero todos los meses, abandone la explotación y busque otra forma de ganarse la vida. Eso es precisamente lo que no queremos", ha advertido.

"AHORA TENEMOS UN SOCIO EN EL CONSEJO DE GOBIERNO"

El responsable de Agricultura ha reconocido que la nueva legislatura implicará una forma distinta de gobernar al contar con "un socio sentado en el Consejo de Gobierno", aunque ha restado importancia a ese cambio y ha asegurado que el objetivo "sigue siendo exactamente el mismo".

"Ahora tenemos que gobernar de una manera diferente a la que lo hemos hecho en la anterior legislatura, con un socio sentado en el Consejo de Gobierno", ha indicado.

No obstante, ha subrayado que el acuerdo alcanzado aporta "estabilidad" y permitirá que Andalucía disponga de un Ejecutivo con capacidad para aprobar presupuestos y desarrollar las reformas previstas durante los próximos cuatro años.

En este sentido, ha defendido que el PP no buscó únicamente los apoyos necesarios para investir a Juanma Moreno, sino un acuerdo que garantizara la gobernabilidad.

"Lo fácil hubiera sido buscar la abstención de dos diputados para hacer presidente a Juanma Moreno y luego no poder aprobar ni un solo presupuesto, como le pasa a Pedro Sánchez", ha sostenido.

Por ello, se ha mostrado "absolutamente convencido" de que el desarrollo de la legislatura demostrará que "las cosas no van a cambiar" y que "la defensa del sector primario va a seguir siendo la misma".

"LA LÍNEA ROJA ES EL INTERÉS GENERAL DE ANDALUCÍA"

Preguntado por las posibles líneas rojas en la negociación con Vox en materias relacionadas con la agricultura, el agua o el desarrollo rural, Fernández-Pacheco ha asegurado que comparte plenamente el criterio expresado por el presidente de la Junta.

"Su línea roja es el interés general de Andalucía y yo lo suscribo al cien por cien", ha afirmado.

El consejero ha defendido además que el diálogo ha sido una constante durante toda la acción del Gobierno andaluz y ha señalado que, incluso contando con mayoría absoluta durante la pasada legislatura, el Ejecutivo andaluz impulsó iniciativas que obtuvieron el respaldo de diferentes grupos parlamentarios.

"Hemos aprobado normas con el apoyo de todos los grupos en algún momento de la legislatura", ha destacado.

A su juicio, el consenso político atraviesa actualmente "horas bajas", ya que existe la percepción de que un dirigente que cede para alcanzar acuerdos transmite debilidad.

"Yo creo que es justo lo contrario. El político valiente es el que es capaz de sentarse en una mesa, ceder lo suficiente para alcanzar un acuerdo y sacar adelante medidas que tengan una mayor base social", ha argumentado.

CONFÍA EN UNA LEGISLATURA "ESTABLE"

Fernández-Pacheco ha rechazado además que el nuevo escenario político pueda ralentizar la aprobación de leyes o dificultar la puesta en marcha de nuevas iniciativas.

Por el contrario, ha insistido en que el Gobierno andaluz afronta la nueva legislatura con la intención de cumplir el acuerdo suscrito entre PP y Vox y se ha mostrado convencido de que el diálogo permitirá sacar adelante las principales iniciativas del Ejecutivo.

"Estoy muy optimista con esta legislatura. Estoy absolutamente convencido de que, con la dosis de diálogo suficiente y la generosidad a la hora de ceder en posturas maximalistas, llegaremos a acuerdos y las cosas saldrán adelante", ha concluido.

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EuropaPress

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