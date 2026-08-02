Once comunidades autónomas y Melilla tienen activados avisos por calor o tormentas

Guardar

Madrid, 2 ago (EFE).- Once comunidades autónomas y la Ciudad Autónoma de Melilla han activado este domingo avisos por altas temperaturas, tormentas o rachas de viento, siendo naranja en Andalucía, Baleares, Castilla-La Mancha y Canarias, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

En Andalucía tienen aviso naranja, por valores que alcanzarán los 39 ºC en Málaga, Córdoba y Jaén, mientras en Almería, Córdoba, Granada, Jaén y Sevilla alcanzarán ente 36 y 38 ºC.

PUBLICIDAD

Mallorca tiene activado aviso naranja y Menorca amarillo por valores entre 36 y 39 ºC.

También en aviso naranja se encuentra Albacete, en Castilla-La Mancha, y en amarillo otras zonas de la región donde se alcanzarán entre 34 y 39 ºC.

PUBLICIDAD

En Canarias, la isla de Gran Canaria tiene activado aviso naranja por valores que podrán superar los 40 ºC y amarillo por rachas máximas de viento de 80 km/h. Mientras en Tenerife tienen activados avisos naranjas y amarillos por temperaturas entre 34 y 37 ºC. En el resto de islas también tienen aviso amarillo por calor valores hasta 37 ºC y además en La Gomera por rachas de viento.

Las tormentas y el calor ponen hoy en aviso amarillo a Cataluña, donde se prevé que las precipitaciones vayan acompañadas de granizo y valores entre 34 y 36 ºC.

PUBLICIDAD

En Aragón los avisos son amarillos por temperaturas de 36 ºC y tormentas que pueden ir acompañadas de granizo en Teruel.

Además, en la Comunidad de Madrid, Región de Murcia, Navarra, La Rioja, Comunidad de Valencia y Melilla, los avisos son amarillos por temperaturas que alcanzarán valores entre 34 y 38 ºC en algunas zonas.

PUBLICIDAD

La Aemet advierte de que con nivel naranja: el peligro es importante. Los bienes y la población vulnerables o en zonas expuestas podrían sufrir impactos graves, mientras que con amarillo el peligro es bajo. EFE