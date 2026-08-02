Noche sin entradas irregulares en Melilla tras más de 48 horas de crisis migratoria

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Melilla, 2 ago (EFE).- Melilla no ha registrado ninguna entrada irregular de migrantes durante la pasada noche, la primera en la que ocurre ésto desde que el pasado jueves por la noche hubo un repunte de la presión migratoria, según han informado a EFE fuentes de la Delegación del Gobierno.

Las mismas fuentes han confirmado que ha sido una noche tranquila en la que ha habido “cero entradas”, situación que contrasta con la de las dos noches anteriores, que se saldaron con 149 entradas en total, 99 de ellas de menores de edad.

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Se confirma así la tendencia a la baja de la crisis que ya se empezó a observar este sábado, cuando hubo 19 entradas a nado, en concreto 15 protagonizadas por menores de edad -cuatro de ellas niñas- y cuatro por mujeres adultas, además de otras por vía terrestre sin cuantificar que no se materializaron en entradas al aplicarles el rechazo en frontera.

La madrugada anterior, cuando se reactivaron los intentos de entrada masivos en el perímetro después de más de cuatro años, hubo 130 entradas irregulares, 84 de ellas de menores de edad.

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La crisis migratoria en Melilla ha agravado la situación en los centros de acogida de menores, que el pasado viernes por la mañana ya estaban saturados, antes de las 15 entradas de menores que se registrarían por la noche.

Según informó entonces el presidente de Melilla, Juan José Imbroda, el centro de protección de menores de La Purísima, el más importante de Melilla, alcanzó el viernes los 260 acogidos, más del triple del límite máximo establecido por el Gobierno de España tras la declaración de la contingencia migratoria, que es de 83.

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A principios de julio, antes de conocerse la sentencia del Tribunal Supremo que impide aplicar los rechazos en frontera a los migrantes que intentan acceder a nado a Ceuta y Melilla, los centros de acogida de menores de Melilla acogían a poco más de 80 menores. EFE