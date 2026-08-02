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Munar avanza en Montreal tras 5 horas de parón por lluvia

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Chicago (EE.UU.), 2 ago (EFE).- El español Jaume Munar avanzó este domingo a la segunda ronda del Masters 1.000 de Montreal al imponerse por 7-6(3) y 6-3 al australiano Rinky Hijikata en un partido que tuvo una interrupción de cerca de cinco horas a causa de la lluvia.

El torneo de Montreal, en el que destacan las ausencias del italiano Jannik Sinner, el español Carlos Alcaraz y el serbio Novak Djokovic, arrancó este domingo con un programa muy afectado por las condiciones climáticas.

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Munar, número 43 del mundo, mandaba 7-6(3) y 5-3, con bola de rotura a favor de Hijikata, cuando su partido fue interrumpido por lluvia.

Después de una larga espera, el español pudo defender el saque y sellar su pase de ronda.

Lo hizo justo a tiempo, pues pocos minutos después la lluvia volvió a caer en el cemento canadiense y provocó una nueva interrupción.

Munar será rival del belga Alexander Blockx, número 32 del mundo, en la próxima ronda. EFE

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